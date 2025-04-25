第一季度“负增长0.2%”，一年间韩国经济增长停滞. April. 25, 2025 07:22. by 姜宇锡记者 wskang@donga.com. 据调查，今年第一季度（1~3月）韩国经济比前一季度倒退，出现了“逆增长”。这是连续4个季度出现低于0.1%的增长，在外汇危机中也是史无前例的。这意味着投资、消费、出口全部崩溃，一年间经济增长实际上已经停滞。 24日，韩国银行表示，今年第一季度实际国内生产总值（GDP）增长率为-0.2%。这比韩国银行2月份提出的正式预测值（0.2%）低0.4个百分点。 因此，季度增长率继去年第二季度（-0.2%）后，时隔3个季度再次转为负增长。去年第三季度和第四季度也分别仅增长0.1%，连续4个季度增长0.1%以下，呈现出“增长停滞”固定化的趋势。这是因为投资、消费、出口都出现了负增长。 从各部门来看，因住宅景气不振等陷入困境的建设投资的逆增长（-3.2%）尤为突出。半导体制造设备等的设备投资减少幅度（-2.1%）也很大。内需也大幅不振，娱乐、医疗、文化等民间消费增长率为-0.1%，出口也减少了1.1%。内需停滞是政治不确定性、美国关税恐怖等因素综合作用的结果。 目前正在访美的韩国银行总裁李昌镛当地时间23日在接受CNBC采访时表示，“由于政治不稳定，消费和投资心理下降”，“（通过大选）经济心理、消费和投资能恢复多少，还有待观察。”但是，受美国关税政策影响，正式反映到经济指标上的第二季度（4~6月）增长率也将低于现有预测值（0.8%）。 专家们指出，现政府的经济状况认识、应对方法等不足。明知大学经济学系教授禹锡镇（音）批判道：“从去年开始一直有人提出经济萧条的可能性，但是政府经济团队没能迅速应对”，“如果能在早期执行追加更正预算，季度增长率就不会出现负增长。”

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