红衣主教俞兴植入选新一届教皇12人候选名单. April. 24, 2025 08:07. by 史智媛记者 4g1@donga.com. 在梵蒂冈教皇厅担任圣职人员部门长官的红衣主教（枢机卿）俞兴植（照片）21日（当地时间）哀悼去世的方济各教皇，并回忆说：“他是对韩国的热爱与众不同的人。” 俞红衣主教在22日天主教和平广播公开的哀悼视频中表示：“方济各教皇是真心热爱韩国的人”，“尤其对大韩民国的分裂现实感到惋惜。”他接着说，“如果能稍微减轻兄弟和家人分裂的巨大痛苦，我愿意亲自去往朝鲜。”俞红衣主教是首位从2021年6月开始被任命为教皇厅圣职人员部门长官的韩国人，近距离辅佐教皇。 该视频中还讲述了亲身实践对社会弱者的爱的教皇生前情景。俞红衣主教说：“教皇想用行动接近贫穷、被疏远的人”，“（出院后）在生命所剩无几的瞬间也没有停止与人们见面。”他接着说：“从教皇的善终中看到了希望和复活，我们获得了以另一种复活面貌走向邻里和社会的勇气”，“我怀揣着教皇所希望的教会和圣职人员的样子向前迈进。” 俞红衣主教当天还参加了教皇去世后首次召开的红衣主教会议，讨论了葬礼程序。红衣主教团在会议结束后决定于26日上午10时在梵蒂冈圣彼得广场举行葬礼弥撒。俞红衣主教还将参加2、3周后在西斯廷教堂选拔新教皇的红衣主教团秘密投票“Conclave（锁上的房间的拉丁语•天主教红衣主教团选举教皇的秘密会议）”。 同一天，意大利日刊《Corriere della Sera》评选的12名下届教皇有力候选人中，俞红衣主教也榜上有名。该媒体认为，教皇厅国务院院长彼得罗•帕罗林（70岁•意大利）、红衣主教佩特（73岁•匈牙利）、红衣主教普里多林•安邦戈•贝松古（65岁•刚果民主共和国）等都是有力的候选人。该媒体还提到了继菲律宾红衣主教路易斯•安东尼奥•塔格莱之后的第11位候选人俞红衣主教，并解释说，“他是谋求韩朝和解的‘普世博爱运动（始于意大利特伦托的天主教灵性运动）’的一员。”

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