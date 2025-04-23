孙兴慜因脚伤再度缺席比赛，托特纳姆热刺队遭遇英超两连败. April. 23, 2025 07:56. by 鄭允喆 trigger@donga.com. 孙兴慜（33岁）所属的托特纳姆热刺队持续下滑。 托特纳姆热刺队22日在英国伦敦举行的与诺丁汉森林队的2024~2025赛季英格兰足球超级联赛（EPL）第33轮主场比赛中以1比2告负。脚部受伤的孙兴慜继13日与狼队（2比4•托特纳姆热刺负）的比赛后，连续缺席了两场英超比赛，球队也陷入了两连败。在本赛季联赛中遭遇第18场失利（11胜4平）的托特纳姆热刺队截至当天积37分，在20支球队中排名第16位。 本赛季英超联赛还剩下5场比赛，如果热刺队再输2场，将创下英超自1995~1996赛季开始以20支球队38场比赛体制实行以来，球队的单赛季最多失利场次纪录。目前的纪录是2003~2004赛季的19负。另外，如果不能提高排名，将以英超引进20支球队体制以来的最低排名结束赛季。1997~1998赛季和2003~2004赛季的第14位是球队的历史最低排名。托特纳姆热刺队主教练安吉•波斯特科格鲁表示：“我知道失利场次太多了。我和球员们对结果也很不满意。” 托特纳姆热刺队当天在上半场第5分钟被诺丁汉森林队率先攻入一球。诺丁汉森林队埃利奥特•安德森的射门打在托特纳姆热刺队的罗德里戈•本坦库尔身上折射滚入球门。诺丁汉森林队在上半场第16分钟再由克里斯•伍德以头球攻入一球。托特纳姆热刺队在下半场第42分钟凭借希沙尔•里查利松的头球破门扳回一球，但最终仍以一球之差败北。托特纳姆热刺队在与诺丁汉森林队的赛季两次对决中全部失利是自1997年以后28年来的第一次。诺丁汉森林队当天虽然控球率只有30%，但3次有效射门中有2次得分，最终击败了托特纳姆热刺队。截至当天，诺丁汉森林队排在联赛积分榜第3位（积60分）。

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