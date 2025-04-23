李在明：“设立公共医科大学，培养必要人才”. April. 23, 2025 07:56. by 李智云记者 easy@donga.com. 共同民主党前代表李在明22日表示：“将合理化医科大学（医学院）招生名额。将设立公共医科大学，培养公共、必需、地方上的医疗人才。”其宗旨是，通过与最快于下月成立的医生人力供求推算委员会等协商，确定医大扩招规模，并将毕业生安排在公共医疗领域。 李在明当天发表医疗政策公约，并表示，“医疗大乱给所有人留下了痛苦。应该从所有利害当事人参与的社会协议中重新出发。”他还说：“将加强公共医疗。缩小地区间的医疗差距，扩大对地方医疗院的支援，培养成公共医疗据点机构。” 李在明的构想是，关于医大名额问题，将根据保健福利部下属的推算委员会的审议结果作出决定。特别是，公共医大的目标是吸收医大扩招学生的一部分，培养公共、必需、地方医疗领域的人才。即，由国家设立公共医大，全额支援教育费，毕业后一定时间内要在地区公共医院、报勋医院、军队医院等义务服役。他还表示，将扩大对他们工作的地方医疗院的支援，培养成公共医疗据点机关。 竞选团队相关人士表示：“其宗旨是，不推进尹锡悦政府‘扩招2000人’等没有道理的政策，尊重朝野协商后出台的推算委讨论结果等，制定合理的增援方案。” 共同民主党认为，公共医大毕业生的工作地点仅限于公共领域，因此可以防止向非必需美容医疗市场倾斜和竞争过热，因此医疗界的反对也相对较少。但是，2020年文在寅政府时期也曾推进设立公共医科大学，但遭到医生罢工等强硬反对而撤回，因此有人担心这会成为医政矛盾的新导火线。

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