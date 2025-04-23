美国国土安全部长用餐时手提包被窃……包内有护照和出入证. April. 23, 2025 07:56. by 洪禎秀 hong@donga.com. 负责保护美国安全免受恐怖袭击和非法移民影响的美国国土安全部部长在晚餐过程中被偷走了手提包。 据美国有线电视新闻网（CNN）等媒体报道，美国国土安全部长克里斯蒂·诺姆当地时间20日晚8时左右，在华盛顿一家汉堡餐厅与子女和孙子等家人共进晚餐时，包被人偷走。包里装有约3000美元（约426万韩元）现金和驾照、药、公寓钥匙、护照、国土安全部出入证、化妆包、空白支票等。国土安全部发言人就诺姆身携巨额现金的理由解释说：“是为了请家人吃晚餐和给他们买复活节礼物。” 据悉，当天在诺姆的餐桌和饭店出入口之间，有超过2名特勤局要员24小时护卫。据说，诺姆把包放在座位下面吃饭。据NBC电视台报道，特勤局在餐厅内的保安摄像机视频中捕捉到的画面显示，一名戴着医疗用口罩进入餐厅的白人男子坐在诺姆附近，用脚划拉走包后藏在夹克内离开。 当时，诺姆感觉到自己的腿上有东西擦过，但她以为是和孙子的碰触。诺姆21日在白宫举行复活节活动时表示：“（被盗事件）尚未解决。”《华盛顿邮报》报道说，将重点调查犯人是否把诺姆当作目标。 诺姆曾任南达科他州州长，就任国土安全部部长后多次引发争议。上个月她在关押国土安全部驱逐的非法移民的萨尔瓦多监狱拍摄宣传视频时，手腕上戴着价值6万美元（约8500万韩元）的劳力士手表，引发了争议。 8日，在宣传抓捕非法移民行动的视频中，诺姆持枪登场。在这段视频中，诺姆把枪口指向站在旁边的移民海关管制局职员，被指“只暴露出了使用枪支的不熟练”。

한국어