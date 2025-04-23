教皇遗嘱公开，“墓穴应埋于地下，简朴无华，仅刻‘方济各’的铭文”. April. 23, 2025 07:55. by 趙은아 achim@donga.com. “墓穴应埋于地下，简朴无华。” 教皇厅当天表示，当地时间21日去世的88岁的方济各教皇留下了遗嘱，称“仅刻‘方济各’的铭文”。教皇还表示，请把他安葬在梵蒂冈外部的“罗马圣玛利亚大殿地下”，而不是梵蒂冈圣彼得大教堂。平时过着清贫生活的教皇强调安静、节俭的葬礼，直到最后都保持低姿态。虽然有很多话想留下，但是遗言以11个句子结束。 教皇在2022年6月29日生前居住地圣玛尔塔家中写的遗言中表示：“当我感受到尘世生命的黄昏即将来临，怀着对永恒生命的坚定希望，我希望仅就我的安葬地点表达我最后的意愿。”对于将墓穴地点选在圣玛利亚大殿一事，他表示：“在我的一生中，以及作为司铎和主教的事奉期间，我始终将自己托付给我们的主之母，圣母玛利亚。因此，我请求让我的遗体安息在圣玛利亚大殿。”在265名前任教皇中，有148人被葬在梵蒂冈圣彼得大教堂。 教皇提到了附加图纸，并表示“我请求将我的坟墓安置在圣保禄礼拜堂（罗马人民救助礼拜堂）和大教堂斯福尔扎礼拜堂之间的侧廊墓穴中”，指定了具体场所。教皇表示“安葬费用将由一位捐助者提供”，仔细照顾了葬礼费用负担。教皇还要求墓穴简朴无华，只刻上自己的拉丁语教皇名（Franciscus）。 最后教皇以“我将我生命最后阶段所遭受的苦难奉献给上主，以求世界和平，以及各国人民之间的友爱”的祈祷结束。这是向上帝祈求乌克兰和中东战争的结束与和平。

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