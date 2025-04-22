奉天洞纵火犯或因楼层间噪音纠纷而犯下罪行. April. 22, 2025 08:19. by 田南赫记者 forward@donga.com. 21日，在首尔冠岳区奉天洞的21层高的公寓内，一名60多岁的男子纵火身亡，公寓居民等13人受伤。警方认为，可能是因对楼层间的噪音不满而犯下罪行，正在调查准确的犯罪动机。 据警方透露，当天上午8时左右，A某将农药喷洒机与油桶连接起来，像火焰喷射器一样利用，纵火。在这次火灾中，A某死亡，包括2名重伤者在内，共有13人受伤。重伤者中有2名70、80多岁的女性，全身被烧伤，从4楼坠落。经确认，A某在犯罪前约15分钟，在离公寓1.5公里左右的附近别墅前的垃圾堆上，也用农药喷洒机纵火。 据警方透露，A某到去年年末为止住一直住在该公寓3楼，之后搬家。经确认，A某在住公寓期间，因层间噪音问题与居民发生了矛盾。去年9月，警方在A某与4楼居民实施相互暴行后出警。因此，警方正在调查A某因楼层间噪音怨恨而犯罪的可能性。在发生火灾的公寓附近的A某家中发现了遗书和5万韩元现金。据悉，遗书中包含了“对不起家人，请多多关照母亲”的内容。 消防当局在当天上午8时17分左右接到“有黑烟和爆炸声”的报警后出动，并于上午8时30分发布了应对第一阶段命令。投入153名消防人员和45辆消防车等，在起火1小时37分钟后的上午9时54分左右将火全部扑灭。

한국어