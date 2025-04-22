遭特朗普关税流弹袭击的百事可乐将面临艰难的“可乐战争”. April. 22, 2025 08:19. by 崔智善 aurinko@donga.com. 美国唐纳德•特朗普政府的高关税政策正在动摇美国可乐市场的版图。随着百事可乐的浓缩液在被征收10%对等关税的爱尔兰生产，美国国内的价格竞争力将不如可口可乐。有分析认为，在美国碳酸饮料市场占有率中，继Dr.Pepper（胡椒博士）之后排在第3位的百事可乐的地位更加岌岌可危。 《华尔街日报》当地时间20日报道称，美国的百事可乐因“特朗普引发的关税战争”而面临危机。百事可乐制造商百事公司为了享受较低的法人税率，于1974年在爱尔兰建立了可乐浓缩液工厂。公司一直以来都维持着在爱尔兰生产浓缩液后，在美国国内工厂与水、碳酸、甜味剂等混合后制成成品的方式。 但是，由于特朗普政府的高关税，这一工艺反而成为了“毒药”。因为在美国销售的百事可乐浓缩液大部分在爱尔兰生产，因此要征收10%的对等关税。相反，竞争对手可口可乐在爱尔兰也设有部分浓缩液工厂，但美国内需用浓缩液在佐治亚州亚特兰大和美属波多黎各生产，无需缴纳关税。也就是说，与百事可乐相比，关税带来的打击要小得多。 在过去的30年里，可口可乐一直占据着美国碳酸饮料市场的头把交椅。1995年以后一直保持着17~20%的市场占有率。而百事可乐的市场占有率持续下降，从1995年的15%下降至2023年的8.31%，甚至将第2的位置拱手让给了美国Keurig Dr.Pepper公司的“Dr.Pepper（8.34%）”。Dr.Pepper像可口可乐一样在美国等北美设有浓缩液工厂，因此几乎不会受到对等关税的影响。HSBC分析师卡洛斯•拉沃伊对WSJ分析说：“虽然不确定关税会持续多久，但是百事可乐目前明显处于不利的处境。” 另外，特朗普政府决定对铝进口产品征收25%的产品关税，这也会对可乐制造企业产生影响。据CNN等媒体报道，可口可乐首席执行官（CEO）詹姆斯•昆西表示，从加拿大进口用于制造碳酸饮料罐的部分铝，因此可乐价格可能会随之上涨。昆西CEO表示，正在寻找使用塑料包装材料或采购美国产铝等替代方案。 有预测称，随着美国销售比重较高，将生产基地设在海外的韩国服装订货商贴牌生产（OEM）企业也根据生产据点设在哪里，今年的业绩悲喜交加。 代表性的国内OEM企业韩世实业、永元贸易、世亚贸易等在总销售额中，美国所占的比重达35~90%，中国生产物量较少。韩世实业以越南和危地马拉为主要生产据点，永元贸易在孟加拉国、越南、萨尔瓦多设有工厂。世亚贸易在印度尼西亚、越南、哥斯达黎加等地运营着生产基地。但是他们也不能完全放心。因为这些企业的主要生产基地越南、孟加拉国、印度尼西亚等也差点被征收高关税，但后来被推迟了90天。 某服装企业相关人士表示：“最近海外买家们表现出要与在中国设有生产据点的部分OEM公司解除合约的动向”，“他们正在接触预告相对较低关税的、在中南美设有生产据点的公司。” 在韩国设有生产基地的美容企业也在密切关注关税征收情况。韩国科玛、科丝美诗等制造商开发生产（ODM）公司虽然在美国当地设有生产工厂，但LG生活健康、爱茉莉太平洋等在国内设有生产基地，正在制造出口美国的物品。

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