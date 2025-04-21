在特朗普的“关税轰炸”下，韩对美顺差仍小幅增加. April. 21, 2025 07:43. by 世宗=宋慧美记者 1am@donga.com. 据统计，尽管美国总统唐纳德•特朗普采取了高强度关税政策，但截至今年3月，韩国对美国的贸易顺差额比去年小幅增加。有人担心，美方指责“不公正”的对美贸易顺差额没有减少，这可能会对定于本周举行的韩美财务、通商领导人“2+2”高级别通商磋商产生不利影响。 据韩国贸易协会20日透露，第一季度（1~3月）韩国以美国为对象的贸易收支顺差为133.8亿美元。这比1年前（132.2亿美元）小幅增加。去年全年对美贸易收支顺差为556.3亿美元，创下了历史最高水平。 但是，由于关税战争，贸易不确定性增大，对美出口小幅（2%）减少。韩国的主力商品汽车出口在一年内减少了11.2%，其他机械类（-50.9%）、建设机械（-29.4%）、钢铁板（-26.5%）等产品的对美出口也出现了倒退。 之所以在出口减少趋势下仍保持顺差，是因为比起对美国的出口额减少，从美国进入韩国的进口额的减少幅度更大。据分析，预测征收高关税的美国进口商事先增加了商品订单，这产生了影响。 本周，政府计划与美国正式进行面对面协商，有意见称，与去年持平的贸易顺差额可能会对协商产生不利影响。但韩国政府预测，第二季度（4~6月）在对美出口和贸易顺差等方面，美国政府的关税政策影响将全面显现。

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