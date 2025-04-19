英伟达CEO会见中国经济总指挥……正装亮相，没穿标志性的黑夹克. April. 19, 2025 07:13. by 金喆仲 tnf@donga.com. 受到美国对华人工智能出口管制直接打击的英伟达（NVIDIA）的首席执行官（CEO）黄仁勋17日访问中国，会见了中国经济总指挥、国务院副总理何立峰。黄仁勋还会见了给美国带来“巨大冲击”的Deepseek创始人梁文峰，在美中关税战争局面下，仍在加强与中国的合作。 据官方媒体《新华社》当天报道，黄CEO会见许副总理，积极展望今后中国经济，并表示：“将继续开拓中国市场，为美中经贸合作发挥积极作用。”许副总理回应道：“欢迎包括英伟达在内的更多美国企业深入巩固中国市场，最大限度地发挥在中国的产业优势和力量，在世界竞争中抓住领先机会。” 黄CEO的此次访华是在美国特朗普二期政府决定控制英伟达的低配置AI半导体H20的对华出口之后进行的。当天，他以正装亮相，没有穿自己标志性的黑色皮夹克，吸引了人们的视线。这是他自今年1月以来时隔3个月再次访问中国。谷歌、Meta、亚马逊等科技巨头CEO们1月20日出席特朗普总统就职典礼时，黄CEO途经台湾前往北京和上海。此前，他在新冠病毒疫情之后的2023年和2024年也分别访问过中国一次，而此次是首次公开与中国最高领导层的会面。英国《金融时报》（FT）表示：“黄CEO过去访华时避免公开与高层相关人士的会面”，“此次访问是在中国国务院接受英伟达方面的面谈邀请后进行的。” 据中国中央电视台报道，黄CEO当天还与中国国际贸易促进委员会会长任鸿斌进行了深入的交流，他表示：“中国是世界上规模最大的消费市场之一，具备发达的产业生态系统和领先的软件能力，成为我们（英伟达）持续革新的原动力。”他还说：“（美国的半导体出口管制）虽然对英伟达事业产生了重大影响，但我们将毫不动摇地服务中国市场。” 据悉，他当天会见了创立AI开发企业Deepseek的梁文峰，双方就如何为中国市场量身定制下一代芯片进行了深入的探讨。此次被特朗普政府列入出口管制对象的英伟达的H20半导体被用于Deepseek的AI模型学习。英伟达年销售额的13%来自中国，在中国市场的比重不小。

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