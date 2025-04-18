韩国歌手时隔8年再次在中国内地演出，期待“限韩令”出现变化. April. 18, 2025 07:34. by 史智媛记者、北京=金哲中 常驻记者 4g1@donga.com. 韩国籍大众歌手在中国内地进行演出是继“限韩令（韩流限制令）”之后8年来的第一次。 17日，据中国社交网络服务（SNS）和外交界透露，国内三人说唱歌手“锄头们”12日在中国中部湖北省武汉市举行了春季巡演“兄弟们”的首场演出。2019年出道的锄头们是由2000年出生的3人组成的嘻哈组合。 拥有韩国国籍的大众歌手在中国内地登上演出舞台，这是中国自2017年反对驻韩美军部署萨德系统（THAAD•末段高空区域防御）下达限制韩国音乐、电视剧、电影等的限韩令以来的首次。去年7月韩国摇滚乐队“Say Sue Me”将在北京演出的消息传开后，驻华大使曾表示“欢迎”，但在演出3周前突然告吹。 逐渐感觉到变化是从去年年初开始的。美国籍创作歌手“黑色裙子”去年1月在中国山西省等地进行了演出，5月2017年曾取消中国巡演的声乐家曹秀美的演出在北京举行。电影界本月初传出演员李政宰和郑雨盛等人在北京与中国娱乐公司相关人士会面的事实。 演艺界期待中国的限韩令方针会发生变化。据观测，中国国家主席习近平有可能出席今年10月末举行的庆州亚太经合组织（APEC）首脑会议，因此有可能以此为契机解除限韩令。某演出企划公司相关人士表示：“最近看到韩国艺人在中国的演出出现松动迹象，正在考虑如何攻占中国市场。”

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