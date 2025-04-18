产业界也需要像梅加一样的亚洲特级外援. April. 18, 2025 07:34. . 最近，以兴国生命队夺冠而结束的韩国职业排球女子组冠军争夺战。虽然在退役赛季获得综合冠军的金软景是主人公，但亚军正官庄队的梅加也是闪耀的配角。来自印度尼西亚的“王牌”梅加在膝盖受伤的情况下，独自一人把球队抗在肩上，拿到冠军系列赛两队所有选手中的最高得分153分，带领球队坚持到最后第5场比赛第5局。本赛季职业篮球新人奖也由菲律宾选手（乔尔-卡古兰安•KT队）获得，职业棒球明年将引进亚洲配额制。像梅加这样的“亚洲王牌”在体育界的存在感正在增大。 在产业界，梦想成为“第二个梅加”的亚洲留学生也越来越多。但现实是，目前连以选手身份出场的机会都没有。中小企业中央会最近以800多名国内留学生为对象进行的调查结果显示，回答干白领工作时容易获得“E-7”签证的人只有2.7%。86.5%的人回答说毕业后也有在韩国求职的计划，但现实却很冷酷。当向某体育俱乐部的母公司询问时，得到的回答是“与体育队不同，在大多数普通企业中，别说是主要职务，就连实务团队的水平，聘用亚洲人也是非常罕见的”。 在韩国国内20万名留学生中占9成的亚裔大学（研究生）学生在求职活动中遇到了现实壁垒。主要只在低工资生产岗位上需要他们，在白领工作岗位上，以外国人为由连面试都被拒绝是常事。一位中国留学生表示：“实习时间是韩国职员的5~6倍多。”日本留学生透露，“相当多的企业表示只能聘用外国人为非正式员工。”进行相关研究的韩国贸易协会研究委员金花星也表示：“很多公司只想聘用已解决签证问题的人，因此留学生的处境很辛苦。” 当然，企业也有自己的情况。不管是生产岗位还是办公岗位，人力不足的中小企业都想选拔聪明的亚洲青年。但是向外国新职员毫无负担地支付3524万韩元年薪的中小企业并不多。对于以专门人力用“E-7-1”签证就业的人，将支付人均国民总收入（GNI）的80%以上的年薪。 亚洲留学生抢夺韩国工作岗位的认识也阻碍了前进的步伐。当然，如果外国人大举进入招聘市场，求职竞争率也会随之提高。但是，如果聚集优秀人才，企业就会成长，这会创造新的工作岗位，因此从长远来看，也不能认为有能力的外国人进军劳动市场是不好的。在体育界，托亚洲选手的福，整个联赛的人气也越来越高。 美国的尖端产业是不分国籍地吸收优秀人才而迅速成长的代表性事例。微软（萨提亚•纳德拉）、谷歌（桑达尔•皮查伊）、英伟达（黄仁勋）的首席执行官（CEO）都是印度或台湾出身。进入超高龄化社会的韩国应该像美国吸引全世界的人才一样，招揽亚洲天才。正官庄也请来了梅加，时隔12年再次参加了冠军赛。产业界也梦想着出现像梅加一样的王牌，韩国企业在世界市场上继续上演名局。

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