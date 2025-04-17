再次“跳过”韩国，美国东亚暨太平洋事务局高层官员巡访日本和越南. April. 17, 2025 07:31. by 申晋宇 niceshin@donga.com. 美国特朗普政府的高层外交官员巡访日本、越南等国时，决定不访问韩国。据分析，这是考虑到继戒严事态和弹劾总统后，进入提前大选局面的韩国混乱的政治状况而采取的措施。 但也有人担心，美国当局者“跳过”韩国，可能会给两国外交安保领域的合作带来差池。 美国国务院15日表示，美国国务院东亚暨太平洋事务局高层官员肖恩•奥尼尔将从16日（当地时间）到下月25日访问越南、柬埔寨、日本、夏威夷檀香山等地。东亚暨太平洋事务局是国务院总管韩国、日本、中国、东南亚国家联盟（ASEAN•东盟）等地区外交的地方。 据国务院透露，奥尼尔高层官员将在越南确认两国对“全面战略伙伴关系”的理解，并讨论贸易悬案等。另外，在日本将讨论美日同盟和加强“美日经济伙伴关系”的课题等。接着，他将在檀香山会见美军有关人士，协商在印度太平洋地区内驻扎美军的问题。 此前，美国其他高层外交安保人士最近访问亚洲国家时，也经常跳过韩国。据悉，上月美国国家情报局局长塔尔西•加巴德访问了日本等四国，但没有访问韩国。加巴德局长将指挥、统领美国中央情报局（CIA）和联邦调查局（FBI）等17个美国情报机关。 美国国防部长皮特•赫格塞斯也在上个月接连访问了日本、菲律宾，但是没有访问韩国。据悉，当时国防部曾与美国协商赫格塞斯的访韩事宜，但最终被排除在巡防地之外。

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