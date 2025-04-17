扩招一年后放弃，“三重奏”成为现实……助长病痛的庸医政策. April. 17, 2025 07:30. . 据悉，教育部确定2026学年度医科大学（医学院）招生人数冻结在扩招之前3058名的方案，并将于17日公布。教育部上月初以医大学生“全员返校”为条件，提议“增员X名”，并宣布如果不返校，将按计划招录5058名。但是，虽然目前医大学生的返校率低于30%，教育部还是撤回了扩招。当初没有承受扩招的余力，却像讨价还价一样提出条件，结果“空手”冻结了名额，真是丢尽了脸面。 教育部提出有条件撤回扩招方案后，全国40所医科大学的学生几乎全部登记。这虽然避免了大批学生被开除学籍的事态，但集体罢课现象仍在持续。高丽大学向本科三四年级的125名学生通报了留级，延世大学也确定了本科四年级的48名学生留级。此外，大多数医科大学的留级决定时限将于本周到期。政府表示，如果确定撤回扩招，返校率会有所提高，但学生们普遍认为，要坚持到新政府上台为止。明年预科一年级有三个年级同时上课的最糟糕“三重奏”很有可能成为现实。 如果本科四年级学生集体留级，明年新医生的培养也会出现问题，医生人力难只能加重。以前每年培养出3000多名新医生，但今年只有269名。从医大学生到专业医生的医务人员培养体系也将受到严重打击。结果，由于草率的医科大学扩招政策，扩招在一年后就放弃，医生反而不足，医生培养体系也变得病入膏肓，哪有这样的庸医政策。 医疗界认为，本月是减少“三重奏”损失的最后机会。也就是说，即使为时略晚，医大学生也要重返课堂，这样才能保证24、25级学生连续半学期接受教育。如果“三重奏”成为现实，不仅是教育，连修炼也要在恶劣的环境下接受，毕业后还要进行激烈的就业竞争。这次事件的处理要交给前辈医生，学生们要回到学校。据说，一些医科大学为了防止集体留级，即使没有好好上课，也会睁一只眼闭一只眼。没有受过良好教育的医生只会危害国民健康。在严格执行校规的同时，还要保障返校学生进行充实的教育和修炼。

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