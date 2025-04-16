美国流行歌星“水果姐”佩里：“将创作最棒的宇宙旅行歌曲”. April. 16, 2025 07:31. by 金允珍记者 kyj@donga.com. 亚马逊创始人杰夫•贝索斯创办的美国民间宇宙企业“蓝色起源（Blue Origin）”成功完成了搭载流行歌手凯蒂•佩里、贝索斯的未婚妻劳伦•桑切斯、CBS主持人盖尔•金、电影制作人凯莉安•弗林、生物宇宙学研究者兼市民运动家阿曼达•阮、航空宇宙技术人员艾莎•布朗等6名女性的宇宙（太空）飞行。 据CNN等媒体报道，蓝色起源的宇宙飞船“新谢泼德”于美国东部时间14日上午8时30分（韩国时间14日晚9时30分）左右在得克萨斯州西得克萨斯州发射升空，结束了约11分钟的飞行后返回地球。这是继1963年前苏联女宇航员瓦伦蒂娜•捷列什科娃独自飞行后，62年以来首个全女性机组任务。 佩里在飞行后留下了“宇宙旅行是最棒的”的感想。她强调说：“将把这一经验制作成歌曲。”佩里在与同乘者一起越过被称为地球和宇宙界限的高度100公里的“卡门线”体验失重状态的过程中，演唱了著名黑人歌手路易•阿姆斯特朗的《What a wonderful world》。对于没有演唱自己歌曲的理由，她回答说，“此时此刻不属于我。” 蓝色起源没有公开此次宇宙飞行的费用，只是表示“一部分是免费搭乘的，一部分是交了费用的”。同样销售民间宇宙飞行商品的英国宇宙企业“维珍银河”正销售人均约45万美元（约6.435亿韩元）的商品。

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