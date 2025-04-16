现代汽车聘请“特朗普亲信”、佐治亚州4选议员出身的弗格森出任HMG华盛顿事务所所长. April. 16, 2025 07:30. by 金炯民记者 kalssam35@donga.com. 在唐纳德•特朗普二期美国政府和世界主要国家之间的关税协商正式开始的情况下，现代汽车集团聘请与特朗普总统有着深厚渊源的老政治家担任美国当地事务所所长，开始加强协商能力。 现代汽车集团15日表示，将于5月1日任命前美国联邦众议院议员德鲁•弗格森（59岁•照片）为新任HMG华盛顿事务所所长。弗格森新任事务所所长将起到美国政府、议会和现代汽车集团之间的沟通窗口的作用。不仅是汽车产业，在机器人、城市中心航空交通（UAM）等现代汽车集团未来新产业领域，预计也将履行加强与美国的合作的核心任务。 弗格森属于共和党，从2017年开始到去年年末为止，在佐治亚州担任了8年的众议院议员，共4次当选。特朗普一期政府时期，他支持并推进了美国国内制造业复兴、创造工作岗位、税制改革等核心政策。他还参与了特朗普政府为强化制造业基础的立法活动，并公开支持特朗普总统对2020年12月大选结果不服而提出的诉讼。他的政治舞台是佐治亚州，这也是此次选拔所长的背景。佐治亚州有现代汽车集团美国Metaplant工厂（HMGMA）和起亚工厂。 现代汽车集团去年11月将曾担任美国驻韩大使的现代汽车顾问Sung Kim升为社长，并让“北美通”首席运营官（COO）何塞•穆尼奥斯担任现代汽车史上首位外籍首席执行官（CEO），正在强化对美国政界的游说力量。现代汽车集团相关人士表示：“期待通过聘请弗格森新任所长，与美国政府进行顺畅的沟通，迅速应对美国国内政策变化。”

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