中国中断稀土出口，超越关税引发“混合战争”. April. 15, 2025 07:44. by 北京=常驻记者金哲中、华盛顿=常驻记者申镇宇 tnf@donga.com、nice@donga.com. 据《纽约时报》当地时间13日报道，在美国和中国的贸易战加剧的情况下，中国正式开始对7种稀土类产品实施出口管制。这是美国总统特朗普最近对中国征收145%的关税后中国采取的报复措施。两国在特朗普执政第一期（2017年1月至2021年1月）时，以“关税”为焦点展开了贸易战，但在特朗普第二期，战火正在蔓延至稀土、电影、债券、制裁留学生等战场。关税和非关税要素相结合的所谓“混合贸易战”正在展开。 据《纽约时报》报道，中国当天将锗、镓、钌、铈、锶、钇等7种稀土列入必须得到当局许可才能出口的控制目录。此前，中国今年2月也实施了钨、碲、铋、钼、铟等5种稀土类的出口管制，并像本月初预告的那样扩大了出口管制对象。此次被列入管制目录的矿物被广泛用于无人机、机器人、电池等。特别是，锗、镓、钌、铟、钇也经常用于人工智能半导体的制作。《纽约时报》认为，此前中国一直独家供应相关矿物，因此美国产业界无异于处于无防备状态。 此外，中国10日表示，将减少在本国上映的美国电影数量，并开始对美国代表性大型科技企业谷歌的反垄断调查。有人提出，中国正在人为贬值人民币以提高中国产商品的出口竞争力，并有可能出售今年1月持有的7610亿美元（约1103.3450万亿韩元）的美国国债。也就是说，除关税之外，还有很多在资源控制、制裁美国企业、出售债券、操纵汇率等贸易战中使用的筹码。 美国也将取消中国留学生的签证，加强对高性能半导体等尖端技术的制裁。特朗普13日表示，“将在一周内公布对半导体等产品的关税。谁也不会得到（关税）豁免”，再次表明了全方位征收关税的意志。不过他还表示，将在智能手机等部分产品上“表现出一定的灵活性”。分析认为，考虑到如果对中国生产比重达87%的苹果iPhone等征收关税，美国消费者的负担将加重，因此将对部分产品免除关税或降低关税率。

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