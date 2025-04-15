成为世界遗产的绿化奇迹，如今成为下一代森林遗产. April. 15, 2025 07:43. . 11日，传来了韩国的“山林绿化记录物”被联合国教科文组织列入《世界记忆遗产名录》的喜讯。这是承载着恢复经历日本帝国主义强占时期和6•25战争后成为荒山秃岭的70多年绿化历史的9619件记录物。由国民植树运动海报、邮票、火田整理事业日志、燃料林建设内容等多种资料组成。联合国教科文组织评价称，该记录物作为“通过国家层面的计划和国民的参与成功复原荒废山林的事例”，具有“世界性价值”。 战争之后的1953年，林木蓄积总量仅为3600万立方米，到2020年增至10.38亿立方米，增加了28倍。这是政府在全国范围内开展进山控制和植树运动，国民也积极参与的结果。山林面积目前占全国国土面积的63%。在经济合作与发展组织（OECD）成员国中，这是继瑞典、芬兰、日本之后的第四高比率。从面积上看，说大韩民国是山林国家，甚至是“森林国家”也不为过。 但是最近在岭南地区发生的历代最严重的山火暴露出了韩国山林的内幕。数十年来，未经疏伐、林道营造等管理而被“过度保护”的森林在发生山火后，变成了充满燃料的巨大火药库。庆南山清九谷山因九谷弯曲而得名，其道路险峻曲折，灭火队难以接近，智异山等国内山各处在无应对方案的情况下堆积的1米深的落叶和树木残渣成为导火索，助长了火势。此次山火烧毁了4万多公顷的森林，其规模占首尔面积的三分之二。复原至少需要30年，生态系统回归则需要50年以上。 俗话说“森林不是种出来的，而是养护出来的”。山林绿化记录被列入世界遗产是韩国成功“种林”的事实得到了认可。而现在是养护森林的时候了。 全国63%的国土是森林，但韩国的木材自给率只有16%。由于采伐被认为是“毁损”，林道被认为是“破坏环境”，木材、林产品等森林产业未能得到发展。但是，上次的山火表明，为了维持健康的森林，适当的疏伐和林道营造是必须的。 在日本，曾是冈山县山村的真庭市系统地管理广阔的森林，生产木材，并建设日本最大的废木材生物质发电站，激活了地区经济。结果森林也变大了。据说，全市80%的面积是森林，其中一半以上是市民营造的森林。 山林绿化记录的世界遗产登载，可以说证实了我们的森林不再是需要受到保护的客体，而是需要共同成长和相生的伙伴。要增加山林管理机构的预算，制定长期的山林发展计划，从现在开始挖掘木材、林产品、碳减排、旅游等森林中可以创造的各种附加价值。 非洲有句谚语叫“树以其果而论”。山林绿化的真正成果将通过森林的用处被证明。70年后，韩国的森林利用记录会是怎样的呢？取决于从现在开始的努力。

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