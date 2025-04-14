百拜谢罪都不够的尹锡悦声称“全胜而归”. April. 14, 2025 07:41. . 尹锡悦前总统11日离开汉南洞官邸，回到了瑞草洞私宅。宪法法院宣布弹劾案审理结果被罢免一周后，尹锡悦在支持者的欢呼声中，有如凯旋将军衣锦还乡一般。特别是尹锡悦与在私宅前等待的居民们握手时表示，“我是全胜而归，所以不要担心”，对于被罢免而未能完成任期一事，他还说“反正干5年和干3年（都要回家）”。 自去年12月3日紧急戒严后，直到宪法法院弹劾的审判过程中，尹锡悦暴露出的奇怪现实认识已经让国民感到听惯不惊，罢免后仍然存在的不现实牵强主张再次让人无话可说。尹锡悦在离开官邸的信息中也表示，“将为国家和国民寻找新的道路”，事实上暗示了继续政治活动的意向，却没有向国民道歉或对宪法法院的决定表示服从。 在尹锡悦的言辞中，别说对过去4个月里给国家和国民带来的危害和痛苦进行丝毫的反省，甚至难以找到作为曾经担任过国家最高领导人的人最起码的责任感。这不能不说是回避责任、通过自我安慰来合理化的所谓“精神胜利”的极致。检察官出身的总统除了“战斗取胜”之外，不知道任何让步和妥协，使我们的政治变得更加荒凉。但是，这还不够，连今后新的政治势力应该克服并纠正的自己的失败都全盘否认，硬说得胜而归，究竟是一种什么样的心思，真是只能令人感到苦涩。 让尹锡悦成为如此不知羞耻的“国王”，可能是撺掇今后他可能会行使政治影响力的身边亲信或政客。据说，尹锡悦离开官邸时，在正门前上演了一出与身穿“学袍”（大学专业夹克）的青年们拥抱的场面，据说就是出于总统室的要求。尹锡悦周围仍然存在这样的政治企划者，只要马上要参加国民力量党竞选的候选人哪怕哀求他一句支持信息，瑞草洞的“私宅政治”就很有可能猖獗。 尹锡悦将于14日作为涉嫌领头发动内乱的被告人出席刑事审判。法院允许尹锡悦使用地下停车场，不允许被告席拍摄。这与成为司法审判对象的历代总统都公开出席并进行法庭拍摄的情况截然不同。继以拘留期间不是按天而是按时间计算为由取消拘留后，只适用于尹锡悦一人的种种特殊措施，引发“这难道不是明显特惠”的争议并非没有道理。对于只剩下空话的前任总统来说，现在剩下的就是根据司法程序严格定罪。

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