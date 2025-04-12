“世界大屠杀”的特朗普关税将成为“美国大屠杀”的回旋镖. April. 12, 2025 07:40. . “美国大屠杀将立即就此停止。” 美国总统特朗普在2017年1月执政第一期就职演说中接连提到了市中心贫民、生锈的工厂、坏掉的教育制度等象征“破碎的美国梦”的场面。他还呼吁通过“美国优先主义”来解决这一问题。 不管是当时还是现在，他的处方一成没变。关税是其专利武器。如果说8年来有什么变化，那就是他在第一个任期内亮出的刀，这一次更是不可预测地挥动着展开“世界大屠杀”。虽然全球经济指标动荡，但白宫内的一名亲信对《华盛顿邮报》感叹道：“特朗普根本不在乎这些。” 对于这一大屠杀事件，连美国的经济专家也纷纷表示担忧和警告。从像韩国一样遭受对等关税直接打击的亚洲国家的视线来看，最有可能的剧本是“美国将成为加害者和受害者”。因为不论从原因分析、下处方还是预测结果，都是错误的自相矛盾。 例如，被特朗普作为美国因关税而遭受损失的代表性行业汽车业也是如此。他上周愤愤不平地说：“丰田向美国出售100万辆汽车，但通用汽车在日本几乎没有卖掉一辆汽车。（因为贸易壁垒）美国企业无法进军其他国家。” 美国汽车在日本卖不出去是事实。但称这是不公平贸易造成的说法是谎言。因为虽然美国对日本征收2.5%的汽车关税，但日本早在1978年就取消了对美国征收的关税。 问题不在这里。日本消费者喜欢小巧、高效、“性价比”好的车。日本汽车企业攻略了相似取向的美国缝隙市场，大获成功。德国名牌汽车企业也掌握了日本高级车市场。但美国汽车企业坚持在日本推出不受欢迎的大块头车型，结果以失败告终。被称为“老美车”的美国汽车容易发生故障、油效低的看法也很强烈。 在本来就不存在的贸易壁垒中寻找逆差原因的错误认识，除日本汽车市场之外还有很多。虽然说不管怎么去，只要能去首尔就行，但如果特朗普政府这样一条道走到黑，最终很有可能不会“解决贸易逆差”，而会抵达意想不到的目的地。 印度一度运营着平均关税率接近130%的封闭性经济。印度观察家研究基金会的高级研究员米希尔·夏尔马吐槽称，印度因此沦落为在经济发展中落后的“旁观者国家”。直到1991年经济开放之前，“印度制造”对他来说不是自豪，而是承认“过时的劣质品”的标签。 谁能保证“美国制造”标签的未来不是这样呢?特朗普总统为阻止“美国大屠杀”而挥舞“世界大屠杀”之刀，如果照此下去，最终将像“美国大屠杀”的回旋镖一样飞回来。

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