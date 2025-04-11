特朗普也受到惊吓的关税逆风，“除了中国，推迟90天”. April. 11, 2025 07:29. by 申晋宇 niceshin@donga.com. 美国总统特朗普当地时间9日通过True Social表示，将对除中国以外的其他国家征收的各国相互关税推迟90天。这是自前一天适用该关税后约13个小时内按下“暂停”按钮。相反，对中国的关税率从原来的104%提高到125%。 据分析，特朗普总统作出这一决定是出于，最近美国股票、国债、美元价格大幅下跌等“关税轰炸”带来的负面影响增大后，为了收拾残局，“分开解决”霸权竞争国中国和其他国家。华盛顿外交消息灵通人士分析称：“强调对中国‘牵制’，对其他国家‘协商’的基调，试图稳定金融市场，集中攻击主要敌人中国。” 特朗普在宣布暂缓关税后，在白宫举行的活动中表示：“国债市场非常棘手。昨晚看了（国债市场），人们有点不安。”这实际上承认了国债价格下降对此次延期决定产生了很大的影响。推迟的最终决定时间是“今天一大早”。这可以解释为，由于针对全世界的关税炸弹的副作用，金融市场等地的警告声迅速增大，因此急忙调整了速度。《华尔街日报》评论说：“随着股票、债券市场的暴跌和企业首席执行官、议员、外国首脑的压迫，总统退了一步。” 特朗普就进一步提高对中国关税率的背景解释说：“中国一直无视世界市场。”但是，当记者问及“是否计划对中国追加提高关税”时，他回答说，“经过非常精密的计算，设定了（关税率）。没有再提高的计划。”他接着表示，“中国国家主席习近平是我的朋友，我喜欢他”，打开了谈判的可能性。 也有分析认为，这可能是特朗普总统特有的“疯狂的施压（Madman's Maximum Pressure）”战略。也就是说，故意做出不可预测的行动，引发对方的混乱，然后引导谈判走向有利美国的方向。 美国推迟相互关税的消息传出后，亚洲股市大幅上涨。韩国综合股价指数比前一交易日上涨6.60%，以2445.06点收盘，日经225指数上涨9.13%，以34609.00点收盘。台湾和香港股市也比分别前一天上涨9%和2%左右，被排除在关税延期对象之外的中国大陆股市也呈现出弱平稳势头。在首尔外汇市场，韩元兑美元的汇率比前一天下降27.7韩元，以1456.4韩元收盘。

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