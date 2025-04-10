特朗普按下相互关税“核按钮”. April. 10, 2025 07:33. by 李栋勋记者、李世亨记者 dhlee@donga.com. 美国开始对包括韩国在内的57个国家征收相互关税。随着对中国强行征收104%的关税，韩国等亚洲股市暴跌，韩元价值也跌至2009年金融危机以来的最低值。116年来最高的美国关税率和美中之间爆发“经济核战争”的恐惧给市场带来了仅次于金融危机的冲击。 韩国时间9日下午1时1分，美国政府开始对韩国追加征收15%的个别关税，加上之前适用的基本关税（10%），使总共25%的关税率成为现实。从当天上午开始动摇的韩国综合股价指数在征收关税后扩大了跌幅，比前一日下跌1.74%，以2293.70点收盘。以收盘价为准，这是自2023年10月31日（2273.97）以后，时隔1年零5个月再次失守2300点大关。 由于对关税协商取得进展的希望，前一天呈现出6%左右暴涨趋势的日本日经平均股价暴跌3.93%，台湾加权指数呈现出超过5%的下跌趋势。 汇率也出现了波动。韩元兑美元的汇率比前一天上涨0.74%（10.9韩元），以1484.1韩元收盘。突破心理防线1470韩元，以收盘价为准，创下了自2009年3月12日（1496.5韩元）以来的最高值。据分析，美国以韩国时间为准，当天下午1时1分全球相互关税生效后，随着风险资产回避心理的加强，韩元价值暴跌。 特别是随着美中矛盾的加深，亚洲金融市场因担心会发生“经济核战争”而受到了直接打击。当地时间8日，美国总统特朗普在华盛顿国立建筑博物馆举行的全国共和党议会委员会（NRCC）活动中声称，“虽然有可能认为104%是荒谬的，但中国对很多美国商品征收了100%、125%的关税。”美国副总统JD万斯此前在接受福克斯新闻台采访时表示：“美国向中国‘农民（peasants）’借钱，来购买中国农民制造的东西”，引起了中方的愤怒，美中矛盾不断升级。 全球经济巨头们的危机警告声也越来越大。世界最大的对冲基金桥水基金（Bridge Water Associates）的创始人达里欧表示，“此次事件已经超越了单纯的关税战争。这是一生中可能只会经历一次的货币、政治、地缘政治学秩序的崩溃。”

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