韩德洙提名总统份额的两名宪法法院法官……被共同民主党批“越权”. April. 09, 2025 07:45. by 高道艺记者、尹明真记者、金泰彦记者 yea@donga.com、mjlight@donga.com、beborn@donga.com. 代行总统职权的国务总理韩德洙8日提名法制处长李完揆（64岁，司法研修院第23期）和首尔高等法院部长法官咸相勋（58岁，司法研修院第21期）接替将于18日卸任的宪法法院法官文亨培和李美善。这是韩国宪政史上首次由代行总统职权者提名属于总统推荐份额的审判官。 韩德洙8日上午发表题为《对国民说的话》的声明，宣布提名咸相勋和李完揆为法官候选人，并任命国会推荐的马恩赫法官。韩德洙当天还任命了去年12月27日在国会通过任命同意案的马镛周大法官。韩德洙解释称：“对经济副总理的弹劾案随时会在国会表决通过，警察厅长的弹劾案审判也在进行中。如果宪法法院再次出现缺员事态，决定被推迟，总统选举管理和必要的补充预算准备、通商悬案应对等将不可避免地出现严重差池，国论分裂也很有可能激化。” 当天得到提名的李完揆是首尔大学法学院79级学生，与尹锡悦前总统是大学及研修院的同学。据悉，李完揆曾在尹锡悦岳母家族案等案件中担任法律代理人，可见尹锡悦对他的信任之深。咸相勋1995年在清州地方法院开始法官生活，曾担任首尔行政法院首席部长法官等，是法院系统代表性的行政法专家。据悉，他具有中立倾向，被派遣到宪法法院，历任宪法研究官。 韩德洙计划不久后向国会提交对两名候选人的任命动议案。根据《人事听证会法》，国会最多要在30天内完成听证程序，过了这段时间，即使国会没有通过人事听证报告，总统也可以利用职权任命。如果当天被提名的两人全部被任命，宪法法院将自去年10月以来首次以“9人体制”运营。 共同民主党代表李在明就韩德洙提名两名宪法法院法官表示：“他好像误以为自己成了总统。他没有这样的权限，好像是越位了。”对于是否对韩德洙提起第二次弹劾，共同民主党发言人韩民洙慎重地表示：“将集中进行法律上的讨论。”法律界有意见认为，只有下届总统可以以法官任命权受侵害为由对韩德洙向宪法法院申请权限争议审判，共同民主党或国会议长禹元植没有法律资格申请权限争议审判。

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