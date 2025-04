“我的耳饰是豆瓢虫”,GENZ美女子组合“KiiiKiii”掀起旋风. April. 09, 2025 07:45. by 史智媛记者 4g1@donga.com. “豆瓢虫,那是我的耳饰(That's my piercing)。” 这是上个月出道的5人女子组合“KiiiKiii”(成员Jiyu、Leesol、Sui、Haum、Kya)的出道专辑《UNCUT GEM》的主打歌《I DO ME》中的歌词。在“不被别人的视线所左右,走自己的路”的信息歌曲中,突显了出乎意料、活泼的歌词。特别是成员Leesol脸上贴着真正的瓢虫拍摄的MV场面获得了“新鲜”、“可爱”的反应。 ●“GENZ一代”追求自然感 最近,主要企划公司所属偶像组合接连出道,甚至被称为“新人大对决”,这其中KiiiKiii的气势尤为猛烈。KiiiKiii是星船娱乐公司继“IVE”(2021年12月出道)之后时隔3年零3个月推出的女子偶像组合。《I DO ME》8日在Melon“TOP100”音源排行榜上排名第15位,是今年出道的偶像组合中唯一稳居前20位的组合,5日更是在无线音乐节目中首次占据第一位。MV在YouTube上的点击量达到了1100多万次。 KiiiKiii由打造IVE的星船副社长徐贤珠企划,制作IVE大部分热门歌曲的作曲家Ryan Jhun参与了包括主打歌在内的专辑收录曲的制作。但是走的是与IVE不同的风格路线。如果说IVE通过公主风服装等表现了自爱,那么KiiiKiii提出的关键词是新造词“GENZ美”。正如1990年代中期至2010年间出生的“GENZ一代”和“美丽”的合成词一样,KiiiKiii强调了自由奔放的感觉。包括“随心所欲地奔跑吧,”、“没关系,我会成为真正的‘我’”等歌词在内,在音乐和造型上展现了不加修饰的“生动的魅力”。 MV也没有以华丽的城市背景,而是融入了多少有些粗犷的新西兰大自然。KiiiKiii成员们在山野上跳舞,坐在稻草上唱歌,给小牛喂牛奶,因此还被称为“有机偶像”。上月24日在出道Showcase上,KiiiKiii表示:“我们追求的是非定型化的魅力。” ●强调K-POP特有的戏剧性旋律 有评价认为旋律也充满活力。大众音乐评论家朴熙雅评价道:“虽然是最近大众喜爱的‘Easy Listening’系列歌曲,但是出现了新鲜的旋律和出乎意料的歌词。”大众音乐评论家林熙允表示:“如果说(同一时期出道的SM娱乐公司新人)Hearts2Hearts的歌曲几乎没有强调入耳的句子‘Hook’,那么KiiiKiii的歌曲则强调了韩国舞曲所具有的戏剧性、旋律性部分。” 粉丝们纷纷表示“清纯、梦幻、帅魅女、性感都不是的非典型风格,很好”“自由奔放的造型很有趣”等。大众音乐评论家金英大(人名音译上同)评价道:“比起整齐地排列,追求自由奔放感觉的GENZ们的感性攻略似乎奏效了。” 宣传方式也很独特。在公开成员们的脸之前,先在照片墙上传了蛋糕、帽子、随笔等与多位艺术家合作的工作物。诗人高善京在合作随笔中用“KiiiKiii,有些清脆的发音”等句子巧妙地表现了KiiiKiii。演艺界的一位有关负责人表示:“从出道前开始就成功引起了熟悉视觉刺激的大众的好奇心,很成功。”

