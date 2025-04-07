李在明一骑绝尘的共同民主党，候选人一拥而上的国民力量党……为如何在提前大选竞选中获胜而苦恼. April. 07, 2025 07:17. by 尹多彬记者、崔慧玲记者 empty@donga.com、herstory@donga.com. 因宪法法院决定罢免尹锡悦总统，围绕提前大选的竞争正式开始。共同民主党和国民力量党均计划，一旦大选日期确定，立即成立党内选举管理委员会，正式进入大选日程。不过，共同民主党担心的是李在明代表的优势导致遭受牵制伤，国民力量党则因仅一位数支持率的候选人就有十多人之多而越来越深感苦恼。 共同民主党事务总长金润德6日在国会召开记者会表示：“给出的竞选时间只有30天左右。集中精力在制定竞选规则或准备竞选上避免出现问题。”李在明计划在8日由代行总统职权的国务总理韩德洙主持的定期国务会议上确定下届大选日程后，辞去党代表职务参加大选。 相比党内竞选，李在明方面决定更致力于正式选举，竞选团队也将以最小规模组建。在预计李在明一骑绝尘的情况下，非李在明派系正在权衡是否参选。前庆尚南道知事金斗官将于7日最先宣布参加大选，京畿道知事金东兖和前庆尚南道知事金庆洙等也将参加竞选。不过，前议员朴用镇当天宣布不参加竞选。国民力量党最快也将于7日成立党竞选管理委员会。保守阵营中，包括雇佣劳动部长金文洙、首尔市长吴世勋、大邱市长洪准杓、前党代表韩东勋、改革新党议员李俊锡等10多人将参加竞选。不过，在舆论调查中，保守阵营的候选人支持率加在一起也不及李在明一人，在这种情况下，因赞成和反对弹劾尹锡悦而分裂的保守支持层团结起来迫在眉睫。国民力量党的战略是，“钻研反李在明情绪，集结支持层，攻占中立选民选票”。

한국어