没有出现此前担心的不幸事件……成熟坚毅的公民. April. 07, 2025 07:16. . 宪法法院决定罢免尹锡悦总统后的第一个周末非常平静。虽然在首尔光化门广场举行了全光勋牧师主持数年的周末集会，但参加人员比决定罢免之前大为减少。4日宪法法院宣判当天，除极少数突发行动之外，没有发生暴力事件。考虑到8年前宣布弹劾朴槿惠总统时出现4人死亡和63人受伤的先例，真是万幸。 在宪法法院宣判之前，也有人担心，赞成和反对弹劾的示威群众之间很有可能发生物理冲突。从宣布紧急戒严到宣布弹劾，仅在首尔市中心广场就有124万人分为赞成和反对弹劾展开了示威。在宪法法院宣判之前进行的一项舆论调查中，回答“如果宣判结果和我的想法不同，我不会接受”的应答者多达44%。 之所以没有发生人们此前担心的不幸事件，是因为宪法法院8名法官一致作出了具有说服力的宣判。警方也吸取了今年1月发生的冲闯首尔西部地方法院事件的教训，展开缜密的警备行动，动员全部警力，使宪法法院周边处于“真空状态”。但是如果没有成熟的公民意识，宪法法院下功夫的判决书和警方铜墙铁壁般的警备也会成为无用之物。激烈对峙的广场公民们在罢免决定出来后表示“服从宪法法院裁决”，和平地解散了。他们说：“这是我们所追求的自由民主主义和法治主义。”这得益于民主化以后的38年间，经过和平的政权交替，身体力行了服从文化。 宣布戒严后，赤身阻止闯入国会的军警，为表决解除戒严决议争取到了时间。在国会前举行的敦促弹劾集会，甚至说服了部分执政党议员，将总统送上了弹劾审判台。极端势力散布了包括不正当选举在内的各种虚假信息，部分政客也趁机煽动，但智慧的公民们毅然追究破坏宪法秩序的总统的责任，恢复了日常生活。 从12月3日宣布紧急戒严到宣布罢免的123天，是同时展现韩国民主主义的脆弱性和恢复力的时间。必须清醒地认识到，以此次事件为契机，国民水平更高了一级，回避这一点的政治，就像遭到罢免的总统一样，同样会失败并付出代价。

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