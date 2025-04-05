美国在没有补充战斗力的情况下从韩国抽调“爱国者”导弹……“有可能是试图裁减兵力”. April. 05, 2025 07:14. by 尹相虎 ysh1005@donga.com. 驻韩美军就最近向中东地区转移部署2个对朝防空战斗力“爱国者”炮台一事表示：“这是临时轮换部署，对韩美同盟和韩国防御态势没有影响。” 驻韩美军在京畿道平泽、全罗北道群山和大邱等主要基地部署运营着8个爱国者炮台。一个爱国者炮台通常由6至8个发射台、交战控制所和拦截导弹等组成。 驻韩美军战斗力被派往中东并非首次。2008年，一个“阿帕奇”攻击直升机大队被抽调到阿富汗。当时作为“桥接能力”在韩国追加部署了F-16战斗机，将战斗力空白最小化。 但据悉，此次转移“爱国者”炮台，没有采取补充战斗力部署等措施。驻韩美军的“爱国者”与庆尚北道星州的“萨德”一起，是拦截朝鲜导弹的核心战斗力。在朝鲜面临挑衅危机时，美国本土和驻日美军的“爱国者”曾追加部署到韩半岛，但驻韩美军的“爱国者”从未出过国。 韩国军方内外分析认为，这可能会成为裁减驻韩美军和向境外派遣驻韩美军等“战略灵活性”正式开始的契机。前任总统拜登政府去年12月底在特朗普政府上台之前，将驻韩美军维持在现有水平（28500多人）的《国防授权法》生效。但《国防授权法》条文没有强制性，特朗普政府可能会以掌握参众两院的共和党为后盾，“单方面”对驻韩美军“动刀”。 韩国军方消息人士4日指出：“美国可能会要求韩国负责对朝鲜的防御，并试图通过把战斗机和兵力等驻韩美军战斗力轮换部署到域外的方式裁减战斗力。这种情况下，会向朝鲜和中国发出韩美同盟破裂等错误信号。”

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