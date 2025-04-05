人人都对AI说：“用吉卜力风格画吧”. April. 05, 2025 07:14. by 金民 kimmin@donga.com. 开放AI的生成型人工智能（AI）聊天GPT推出具有图像生成功能的新模型后，制作“吉卜力风格”画在世界范围内大受欢迎，一周内制作的图像超过了7亿张。但是，相关服务侵犯了日本动画片制作公司吉卜力工作室著作权的争议也同时出现。 开放AI的首席运营官（COO）布拉德•莱特凯普3日（当地时间）在社交媒体X上表示，“真是疯狂的第一周”，“（上月26日上市后）1.3亿名用户生成了7亿个以上的形象。”得益于此，聊天GPT的每周用户数（WAU）比去年年末增加了1.5亿名左右，收费订阅者数也增加了约450万名。 聊天GPT的人气中，通过图像生成功能可以制作的“吉卜力风格”画的流行起到了决定性作用。特别是，开放AI首席执行官（CEO）萨姆•奥尔特曼在X上登载了模仿吉卜力画风的画作，引起了人们的热议。印度政府也在官方X账号上上传了印度总理纳伦德拉•莫迪与美国总统唐纳德•特朗普、法国总统埃马纽埃尔•马克龙见面的照片，并改成了吉卜力风格的图片。但也有人担心，聊天GPT的这种功能侵犯了吉卜力的著作权。在全世界享有超高人气的日本漫画《海贼王》的动画片导演石谷惠最近表示：“这是拉低吉卜力价值的行为。玷污了吉卜力的名字，不能原谅。” 吉卜力工作室尚未正式表明立场。只是创始人、动画大师宫崎骏导演在2016年日本NHK纪录片中曾对AI的动画片影像表示“非常厌恶”。宫崎骏表示，“我觉得这是对生命本身的侮辱，（AI）绝对不想用于我的工作。” 据美联社等媒体报道，开放AI方面对这种争议解释说：“引进了以生存作家的风格要求生成图像时拒绝的系统”，“（吉卜力风格）不是参考个人，而是参考整个摄影棚的作风，因此有可能。”

한국어