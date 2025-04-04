特朗普发表的资料“韩国25%”，行政命令中却是26%，摇摆不定. April. 04, 2025 07:19. by 金允珍记者 kyj@donga.com. 围绕韩国的相互关税率，美国总统唐纳德•特朗普2日（当地时间）公布的数字（25%）和白宫行政命令中提到的数字（26%）彼此不一致，引起了混乱。部分人指出，美国的关税率计算方式不明确，是“随心所欲的计算”。 特朗普当天在华盛顿白宫玫瑰园宣布征收相互关税，并展示了将向主要贸易国征收关税的图表。面板中包括各国对美关税率和美国征收的相互关税率的表格，韩国被明示为“25%”。此后，白宫在社交媒体X上上传的表格上也写着韩国的相互关税率为25%。 但是在白宫官方网站上公布的相互关税行政命令附件中，韩国的关税率为“26%”。附件中除了韩国之外，印度、泰国、瑞士、南非共和国、菲律宾的关税率也比特朗普总统在活动中公开的数值高出1个百分点。对此，白宫的立场是，应该根据行政命令附件上标记的关税率调整后的数值来遵守。 韩国政府也确认了这两个数值存在差异，并向美国政府咨询了相关内容。政府相关人士表示：“正在调查两个数字为什么不同，哪个是对的。” 《纽约时报》等主要外媒以行政命令附件为标准，报道了主要国家的关税率。前美国贸易代表办公室（USTR）副助理部长艾米莉•基尔克里斯表示：“得出正确的相互关税率本来就很难”，“希望迅速发表的特朗普政府提出了符合政策目标的近似值。”

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