申智爱“挑战连续60次成功晋级”. April. 03, 2025 07:52. by 金正勋记者 hun@donga.com. 目前正在征战日本高尔夫巡回赛的申智爱（37岁•照片）将从3日开始在釜山东莱贝内斯特举行的为期4天的韩国女子职业高尔夫（KLPGA）巡回赛国内揭幕战斗山建设WEVE冠军赛上，再次挑战一项新纪录。那就是她出道KLPGA巡回赛后连续60次成功晋级（在四轮制比赛中通过前两轮）的记录。2005年11月进入KLPGA巡回赛的申智爱，在到去年为止参加的59场KLGPA巡回赛比赛上，无一例外地通过了晋级线。 目前，KLPGA巡回赛最多连续晋级记录由徐熙京（39岁•退役）保持。从2006年11月16日到2009年12月19日，徐熙京连续65次没有被淘汰。 早早平定国内舞台后，以美国和日本巡回赛为主舞台活动的申智爱从2009年开始每年只参加一两次KLPGA巡回赛。但是依然无一例外地成功晋级。在去年唯一参加的国内大赛斗山建设WEVE锦标赛上，她也获得了并列第31位。从今年开始，申智爱将得到斗山建设的开球赞助。 申智爱在2005年9月以业余选手身份参加的SK Enclean邀请赛上夺得了冠军。如果加上该记录，她已经在KLPGA巡回赛上连续60次通过了晋级线。 包括KLPGA巡回赛20胜在内，作为韩国女子选手获得最多职业胜场数65胜的申智爱将在此次大赛第1、2轮比赛中与“卫冕冠军”黄宥敏（22岁）、在本赛季揭幕战蓝峡谷锦标赛上夺冠的朴宝谦（27岁）同组进行比赛。如果申智爱夺冠，将成为继2010年9月“第32届KLPGA锦标赛”后时隔15年、同时也是个人第21个KLPGA巡回赛冠军。

한국어