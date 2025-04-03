在公开聊天室以“金钱”诱惑军人收集机密的中国人被捕. April. 03, 2025 07:52. by 孙孝周记者、申圭镇记者、尹相虎军事记者 hjson@donga.com、newjin@donga.com、ysh1005@donga.com. 据悉，拉拢现役军人收集军事机密和非公开资料的中国人3月底被捕。他们涉嫌潜入现役官兵参与的公开聊天室，提出现金等代价，要求提供军事机密和非公开资料。据悉，被这些人收买、从军队内部网提供韩美联合演习相关情报等非公开资料的前方部队一名陆军士兵也被逮捕，正在接受调查。 ● 假装是韩国军人接近……“给我机密，我就给你钱” 据多名政府消息人士2日透露，国军反间谍司令部3月29日在济州逮捕了探测及收集韩国军机密组织一员的行动负责人中国人A某，目前正在以涉嫌违反《军事机密保护法》进行调查。据悉，A某在接到组织总负责人的指示后，为了与正在向他们提供机密的韩国军官兵见面，前来济州提供机密的报酬，结果被当场抓获。据说，A某想要见面的韩国军官兵实际上是情报部门人士，假装被他们拉拢，靠提供“假机密”积累了信任。 A某目前被拘留在首都圈一警察署拘留所，正在往返于反谍司接受调查。反谍司没收了A某的笔记本电脑和手机等，正在集中力量调查向他们提供机密或非公开资料的现役官兵有多少、在中国组织的实体和在韩国的帮手等。 从去年年初起，包括A某在内的中国一伙人假装自己是现役官兵，潜入一个以现役韩国官兵或军官申请者等为主要成员、交换军队生活等相关琐碎信息的公开聊天室。据悉，他们在查看公开聊天室成员的简历后，一对一搭话，先是通过琐碎的对话打破警惕，然后以“如果提供军事机密，将提供金钱等代价”等说辞试图拉拢。 据悉，在江原道杨口郡某部队服役的士兵也被他们收买后，将间谍摄像机等带入部队，拍摄了国防网登载的韩美联合演习进行计划等内部资料，并数次转给了他们。据悉，反间司认为这名士兵很有可能收受了金钱上的代价，正在进行调查。据悉，该士兵将未经批准的手机偷偷带入部队，拍摄了内部资料。不过，据悉该士兵提供的非公开情报中，到目前为止还没有被分类为机密的信息。据悉，除这名士兵之外，反谍司关注到还有其他向他们提供机密等的士兵，正在展开调查。 ● 也有可能与中国政府有关联……“急需扩大间谍罪适用对象” 调查当局认为，在中国的总负责人为了拉拢韩国官兵，在对话过程中称自己属于中国军队，因此不排除该组织与中国政府有关联的可能性。据信，中国有设计和总管窃取军事机密的组织，总负责人也在中国。 不过，据悉，国情院和反谍司等调查当局在此次伪装调查过程中，掌握了中国一伙人在得到机密或军事上的非公开资料后，作为代价，动员在韩中国同胞等人的证据，计划对他们展开正式调查。 有人指出，此次事件外，去年11月中国人拍摄国情院建筑物时被抓获的事件等中国人威胁安保的事件也在增加，因此为了更严格的调查和处罚这些人，将间谍罪的适用对象从敌对国家（朝鲜）扩大到中国等第三国是当务之急。

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