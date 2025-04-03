距尹锡悦弹劾案宣判还有一天，政治界煽动“广场不服”. April. 03, 2025 07:52. by 李相宪记者、赵应亨记者、孙俊英记者 dapaper@donga.com、yesbro@donga.com、hand@donga.com. 距离宪法法院对尹锡悦总统弹劾案的宣判还有一天，政界却纷纷前往国会外广场，向支持层主张赞成弹劾或驳回弹劾。与2017年朴槿惠前总统弹劾案确定宣判日后立即中断场外斗争、强调团结不同，朝野政党直到最后都在煽动对宪法法院判决的不服，人们担心弹劾案宣判以后还会出现混乱。 共同民主党2日敦促罢免尹锡悦，并决定在宣判日4日之前继续进行光化门彻夜静坐示威和赞成弹劾集会等场外斗争。院内代表朴赞大等该党领导层当天也参加了在靠近宪法法院的安国站附近举行的赞成弹劾集会。该党代表李在明就是否服从宪法法院判决表示：“服从是尹锡悦的事情。”李在明3月12日在频道A油管上曾表示：“如果不服从根据民主共和国宪法秩序作出的决定，会怎么样?”朴赞大也表示：“驳回弹劾是对宪法的全面否定，尹锡悦重返政坛就是大韩民国的毁灭。” 国民力量党方面，由亲尹锡悦派主导的60多名议员将从2日起到宣判日为止，在安国站前举行24小时反弹劾接力示威。也就是说，占执政党议员（108人）一多半的人主张驳回弹劾或退回弹劾案。该党紧急对策委员长权宁世当天在国会召开的全党议员会议上表示：“总统应尽快恢复职务，重新整顿停滞不前的国政，照顾民生。”该党院内代表权性东也表示：“驳回弹劾是我党党论。”罗卿瑗议员则主张：“（赞成弹劾）是‘人多势重主义’的胜利，是宪法秩序的崩溃。” 代行总统职权的国务总理韩德洙在当天举行的治安相关部长会议上对政界喊话：“恳切希望不要发表刺激或诱导非法示威和暴力的发言。”他强调：“现在已经过了‘宪法法院时间’，是‘国民时间’。不管法院做出什么决定，我们都要根据法治主义原则冷静地接受其结果。” 此外，宪法法院当天上午和下午分别举行两次评议，进入了最后讨论阶段。通过1日的最终评议，法院事实上已经得出总统弹劾案的结论，当天的评议则是为了调整细节意见、整理裁决书的文字表述。有预测称，宪法法院将在宣判当天的4日上午对裁决书等进行最终检查。

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