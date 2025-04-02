尹锡悦方面：“没有计划表态服从判决”……尹锡悦避口不谈. April. 02, 2025 07:59. by 申娜莉记者、高道艺记者 journari@donga.com、yea@donga.com. 宪法法院将尹锡悦总统弹劾案宣判定为4日后，尹锡悦方面和总统室最大限度地克制了表明立场。 在首尔市龙山区汉南洞官邸蛰居的尹锡悦1日没有对法院指定宣判日期作出任何反应。与执政党领导层等执政党候选人接连表示服从宪法法院判决不同，他继续保持沉默。尹锡悦代理人团相关人士表示：“据我所知，没有计划表态服从。” 尹锡悦法律代理人团律师石东炫2月19日曾表示：“总统当然会服从宪法法院的结论。敦促作出最大限度公正、合法的裁决。”但尹锡悦方面的尹甲根律师明确表示：“不知道结果及其原因，不好提前发表意见。在宣判前没有计划表态是否服从判决。” 总统室相关人士当天通过媒体公告表示：“将冷静地等待宪法法院的决定。”总统室内部有人分析称，宪法法院的审理时间比预想的要长，可能是法官们收集意见陷入了僵局，还出现了准备尹锡悦可能复职的动向。 总统秘书室长郑镇硕当天主持了首席秘书会议。总统办公室在首席会议上表示：“我们讨论了进出口与去年同期相比增加3.1%的‘3月进出口动向结果’的报告和美国贸易代表部的‘贸易壁垒报告’等。”总统室人士解释说：“计划与相关部门一起观察报告书中提出的事项和业界影响，并寻求应对方案。”分析认为，总统室一边说“冷静地等待宣判”，一边告知“正在正常执行国政业务”，表现出了为尹锡悦恢复职务做准备的意图。

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