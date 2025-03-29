“小时候没有享受过的梦想，长大后用我的工资实现”. March. 29, 2025 07:14. by 徐知远记者、崔孝贞记者 wish@donga.com. “小时候很想要，但父母没给买的玩具，现在用我自己的工资买了。” 上班族李东河（27岁）收集了机器人模型。2007年小学时在动画片中看到的《变形金刚1》中的角色，去年在电影院重逢后再次陷入其中。李某自豪地笑着说：“当时缠着父母才勉强买了一个”，“现在用努力工作赚来的工资‘用自己的钱买’。” 像这样，2030一代的“nostalgia（乡愁）”没有局限于公主主题拍摄等“体验”，还延续到了“实物消费”上。仁荷大学消费者儿童系教授李恩熙分析说：“2030一代消费唤起童年乡愁的玩具或周边产品等，在彰显个性的同时，也获得了心灵上的安慰。” 最近在20、30多岁年轻人之间掀起的《Catch! Teenieping》（《奇妙萌可》）热潮也反映了这种现象。对于在4~6岁儿童中人气颇高的儿童动画片角色，“大人+儿童”们也开始狂热起来。《奇妙萌可》中出现了爱心萌可、正正萌可、勇气萌可、盼盼萌可、唱唱萌可、幸福萌可等拥有多种面貌和能力的萌可精灵角色，仅种类就超过了100种。小孩子中，喜欢收集萌可娃娃、玩具的也很多，而在家长眼里则被称为“破产萌可”。也就是说，因为买了太多的玩具，钱包变轻了。 从去年开始，在社交网络服务（SNS）上，以2030一代为中心，将自己比喻为萌可的角色，自称“OO萌可”的现象成为了“meme”。以节约消费习惯而自豪的人自称是“节约萌可”，相反，在购买自己想买的名牌时则自称“挥霍萌可”等。包含年轻上班族悲欢情绪的“加班萌可”、“出差萌可”、“疲劳萌可”等也纷纷登场。 卡通商品（周边）的人气也随之上升。去年8月，某咖啡连锁店开始针对2030一代顾客销售萌可公仔，上市后的第一个周末整体销售额比前一年增长了40%。首尔大学心理学系教授郭锦珠分析说：“小时候憧憬的可爱形象表现为消费。”中央大学幼儿教育系教授赵炯淑（以上人名均为音译）表示：“现在的2030一代想购买唤起童年乡愁的可爱商品，并对此投入爱意，获得情感上的乐趣”，“随着对事物热爱心理的增强，这种消费趋势也将持续很长时间。”

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