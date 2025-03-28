朝鲜首次公开“空中指挥所”预警机 金正恩亲自乘坐. March. 28, 2025 07:28. by 申娜莉记者、孙孝周记者 journari@donga.com、hjson@donga.com. 朝鲜首次公开了被称为“朝鲜版和平之眼”的空中预警机。这是朝鲜首次通过官方媒体公开被称为“空中指挥所”的空中预警机。据悉，韩美情报当局持续追踪了该飞机得到俄罗斯支援的情况，有分析认为，这可能是朝鲜在支援乌克兰战争后获得的补偿。 朝鲜中央通讯社27日报道说，朝鲜国务委员长金正恩25日和26日指导了无人航空技术联合体和探测电子战研究集团的国防科学研究事业。在公开的照片中，金正恩亲自乘坐空中控制机，在机内向军队干部下达指示。金正恩乘坐的空中控制机是俄罗斯运输机“伊尔-76”上放有雷达天线的防水防尘罩“雷达罩”的形状。照片中还捕捉到了显示扩大韩半岛部分地图的内部画面。 空中预警机起到实时控制和指挥空中作战和地面作战的指挥所的作用。韩国空军目前运营着4架“E-737和平之眼”，并计划追加引进4架。虽然有人担心会打破韩国具有绝对优势的空战中的均衡，但韩国军方分析认为，朝鲜的力量还停留在初级水平。 韩国联合参谋本部表示：“机体本身是朝鲜对原先的进行了改良，内部装置或零件等有可能是俄罗斯提供的。”联合参谋本部公报室长李诚俊在当天的吹风会上表示：“我们认为它非常笨重，在拦截上也很脆弱。因为现在处于完成阶段，所以才向金正恩公开。” 金正恩参观了自爆无人机打击地面战车的场面和外形与美国“全球鹰（RQ-4）”相似的无人侦察机飞行场面，并强调：“在武力现代化建设中，无人装备和人工智能技术领域是必须最优先重视和发展的部门。”分析认为，是指应该把因无人机而遭受巨大损失的乌克兰战争派兵经验用到无人机的开发上。 此外，韩国联合参谋本部表示，朝鲜在军事分界线一带开始埋设地雷作业和墙壁加固工作，并重新开始因冬季训练等原因中断的南北隔断工作。参谋本部还表示，朝鲜从去年11月起拆除开城工业园区供电用输电塔，其中11个目前已被拆除，但军事分界线以北的第一座输电塔没有拆除。朝鲜表示，3月份在该输电塔上安装了可以监视韩国1-2公里左右的闭路电视。参谋本部还表示：“朝鲜继去年向俄罗斯派遣1.1万多名兵力后，今年1、2月份又追加派遣了3000多名兵力。”

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