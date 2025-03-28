带头“拉帮结派”的尹锡悦，当初为什么成立国民团结委员会？. March. 28, 2025 07:27. . “我对总统非常生气。” 国民团结委员会高层负责人在去年12月国会表决通过对尹锡悦总统的弹劾案后，对记者做出了上述表示。其中包含着对尹总统12月3日宣布紧急戒严的困惑和失望，以及对政局混乱加重和社会矛盾加深的郁闷。 国民团结委员长金汉吉27日在旨在消除中小企业和大企业两极化问题的讨论会上表示：“随着广场上的声音越来越大，也出现了需要与之成比例的国民团结的说法。打着国民团结委员会招牌的我们委员会最近正在认真考虑这个时候能做的事情是什么。”意思是说，正在研究紧急戒严后为团结发挥作用的方案。但是在赞成弹劾和反对弹劾、分裂国民的总统面前，很难抹去虚空的印象。 尹总统在大选第二天即2022年3月10日的当选致辞中，就国民选择自己的原因表示：“这是国民恳切的呼吁，不要拉帮结派，要进行团结的政治。”尹总统将被称为自己导师的金汉吉委员长为首的国民团结委员会设为总统直属一号委员会，强调团结意志不是一句空话。尹总统在就任第一年出席在光州举行的五一八民主化运动纪念仪式时表示：“大韩民国国民都是光州市民。” 然而，尹总统失去了初心，朝着团结的相反方向前进。尹总统在2023年光复节贺词中首次提到反国家势力。他说：“盲从共产主义，通过捏造煽动歪曲舆论、扰乱社会的反国家势力仍然猖獗。”第二年的光复节庆祝仪式因反对独立纪念馆馆长人选的光复会没有参加政府活动，历史上首次各自举行了纪念仪式。 尹总统宣布紧急戒严后发生的国民分裂现象众所周知。矛盾登峰造极，尹总统的言行越来越呈现出“拉帮结派”的形态。尹总统在8日取消拘留当天，也没有向国民传达信息，只是向高呼反对弹劾的自己支持者表示感谢。25日，他给在宪法法院前面绝食28天的支持者打电话，表示“只有身体健康，才能一起扶正国家”，令其中断绝食。但是，对于绝食后被送往医院的前庆尚南道知事金庆洙和聚集在广场敦促罢免尹总统的国民，他没有发出任何信息。 尹总统的信息助长了两个阵营的集结和对立。执政党议员高喊，如果宪法法院赞成弹劾，应该“烧毁宪法法院”，在野党议员则在“斩首尹锡悦”刀模型前拍照留念，搭乘了群众心理之便。政治煽动泛滥，正在演变成暴力冲闯首尔西部地方法院事件等物理暴力事件。随着两个阵营的对立在宪法法院弹劾宣判日达到最高潮，有人担心可能会引发最大的暴力事件。 让来到广场的市民重返日常生活，抚慰分裂的民心，团结起来，这难道不是作为领导人“扶正国家”的事情吗?希望尹总统现在也能恢复在当选致辞中高喊的“团结政治”。

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