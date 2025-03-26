“如果被开除谁来负责?”……医学院学生现在应该返校. March. 26, 2025 07:46. . “专攻医生即使从进修医院辞职，也可以持有医生执照工作。相反，我们在没有对策的情况下坚持下去，如果被开除，就会失去医大（医学院）学生的地位。又不是谁来负责。我认为，已经斗争了一年，该做的都做了。” 全国40所大部分医学院将同盟休学的医学院学生的回归时限定为31日，处于开除危机的一名医学院学生在网络社区留言的一部分。实际上，持续一年多同盟休学的全国医学院学生的“单一队伍”似乎正在动摇。截止到21日，接受复职申请的高丽大学和延世大学医学院有一半左右的在校生提交了复学申请。在延世大学医学院，去年刚入学就进入同盟休学的2024级学生的复出率最高。 一度强硬的医学院学生的动向之所以出现“回归”的变化，很大程度上是因为政府和各大学打出“截至本月底未回归时开除学籍”的强硬立场。全国40所医学院中，有35所大学因反对政府医学院扩招方针，到21日为止，对一年多没有回校的休学学生进行了退回处理。大部分医学院将在31日之前结束第一学期的注册及复学申请。高丽大学、延世大学、车医科大学24日向未注册的医学院学生发送了开除预定通知。 包括首尔大学在内的大部分医学院都将回归时限定在本周内。目前，还有很多医学院学生就关系到“开除”的复出问题一再苦恼。据悉，休学学生之所以不愿意返校，是因为担心被打上“叛徒”烙印。在这种情况下，医疗界内部“应该停止破坏后辈未来的不负责任的斗争，说服医学院学生返校”的呼声越来越高。 被认为是医疗界强硬派的大韩医师协会京畿道理事会会长李东旭（音）就是代表性例子。24日，他在数百名医生聚集的网络团体聊天室中呼吁：“如果没有帮助面临（留级和开除学籍等）危机的医学院学生的计划，前途广阔的医学院学生们应该停止（罢课），回到学校，这才是学长们的道理。不要再依靠医学院学生了。” 说得有道理。与辞职后可以再就业的专攻医生不同，医学院学生没有医生执照。如果被大学开除，再入学也不容易。前辈医生们不能对年轻后辈们的未来负责，就不能强迫陷入开除危机的医学院学生进行斗争。医学院学生们也应该认清现实，让前辈医生们进行对政府斗争。 “前辈没能保护后辈并解决问题，没能给下一代提出发展蓝图，感到非常抱歉和惭愧。现在受害最严重的是医学院学生。即使是在未完成的阶段，也恳切地希望他们能重返学业殿堂。” 这是高丽大学医学院教授们21日发表的紧急对策委员会声明的一部分。笔者认为，这篇文章不仅正确评价了目前的事态，而且能感受到老师真心为医学院学生着想。学生重返校园不是“输赢”的问题。反对医学院扩招方针的医大学生们，不是在校外，而是在校内尽到学生本分的时候，才更有力量。前辈医生也应该为后辈医学院学生重返学校开辟退路。防止大规模带薪开除事态是挽救未来医疗的方法。

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