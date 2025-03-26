首尔市中心出现大型塌陷甚至出现死者……开车成为可怕的事情. March. 26, 2025 07:46. . 24日，在首尔市江东区明逸洞韩英外国语高中前面的道路上，发生了直径20米、深达30米的大型塌陷。路过的一辆摩托车坠落，司机被泥沙掩埋而身亡。虽然轿车好不容易停了下来，但如果没能避开往返6车道中4车道的天坑，事故险些扩大。首尔市认为，有可能是附近的地铁9号线延长工程导致了塌陷，决定暂停工程。 最近10年间，仅首尔就发生了216起塌陷事件。去年8月，西大门区延禧洞城山大桥方向的道路上出现长6米、宽4米大小的塌陷，地铁钟路5街站、彦州站附近等地接连出现了地陷，市民们陷入了不安之中。在车辆通行和流动人口较多的首尔市中心，如果突然地面塌陷，司机和行人的安全将受到很大威胁。很难预测何时何地发生，因此稍有不慎就会引发大型灾难。 首尔市中心的塌陷通常是由地铁、隧道工程等地下空间开发或道路、建筑工程等人为因素造成的。由于没有完善地基，漏出的地下水或上下水道管中漏出的水会移动沙土，在地下形成空隙。在此次事故发生的现场附近，不仅有地铁9号线延长工程，还有1月开通的世宗-抱川高速公路工程、重建事业等。如果多个工程同时进行，会加速地下水压变化、泥沙流出，导致发生塌陷的危险增大。 如果经常检查地基状态、彻底管理地下设施工程，在一定程度上可以预防塌陷。仅此次首尔市江东区塌陷事故而言，就有预兆。附近加油站和店铺的地面出现了裂痕，多次有人投诉。但国土交通部的特别检查、首尔市和江东区厅的现场确认、监理师和施工公司的访问检查等，都没有发现地基下沉。必须调查现场检查是否松懈，地基探测技术或装备存在不足，防止类似事件再次发生。市民每天上下班的道路安全，不能全靠个人的运气。

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