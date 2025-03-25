Newjeans宣布暂时中断活动…ADOR：“将与成员们见面讨论未来”. March. 25, 2025 07:36. by 史智媛记者 4g1@donga.com. 因与经纪公司ADOR发生专属合同纠纷，在法院宣布判决后，女子组合Newjeans的成员们宣布暂时中断活动。ADOR方面表示：“单方面的宣言令人惋惜”，“想和成员们沟通。” 23日，在香港亚洲世界博览会举行的“ComplexCon”演出即将结束时，Newjeans成员们表示：“今天的舞台眼下可能是最后一次演出”，“我们决定遵守法院的决定，停止所有活动。” 这样的发言可以解释为，虽然根据法院的决定，独自活动变得困难，但也不会回到ADOR。首尔中央地方法院民事合议50部（首席部长法官金尚勋）21日接受ADOR以Newjeans成员为对象提出的“保全经纪公司地位及禁止其签订广告合同等假处分申请”，做出了引用决定。去年11月，Newjeans通报解除专属合约后，ADOR在“专属合约有效确认诉讼”和一审判决宣判之前，提出了“请阻止Newjeans的独立活动”为宗旨的假处分申请。 成员们没有提及当天在香港公演中新推出的组合名“NJZ”和Newjeans。只是在演出场发光二极管（LED）画面中显示为“NJZ”。成员们没有演唱Newjeans的热门歌曲，只表演了各自的个人舞台和新曲《Pit Stop》。据悉，ADOR向现场派遣了相关人士，但未能见到成员们。 ADOR方面表示：“不顾法院的决定，单方面宣布中断活动，对此感到遗憾”，“希望尽快与成员们见面，讨论未来。”Newjeans成员方面之前在法院宣判后表示：“假处分是暂时性的决定”，“将通过提出异议的程序来讨论追加争论焦点。”

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