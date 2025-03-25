40-59岁就业者人数骤减，中产阶层的闲钱减少……动摇的“经济腰杆”. March. 25, 2025 07:35. by 世宗=金秀妍记者 syeon@donga.com. 调查显示，2月份制造业、建设业、批发零售业的40-59岁就业人数为12年来最低。在整个就业市场上占据很大比重的产业群中，随着40-59岁人群的就业萎缩，有人担心韩国经济的“腰杆”正在动摇。因购买房地产、教育费负担等原因，中产阶层家庭的闲钱也是5年来的最低值。 《东亚日报》24日对统计厅的微型数据进行分析的结果显示，上个月40-59岁的制造业就业人数为222.7万人。这是自2014年公开相关统计以来的最低水平，同比也减少4.2万人。建设业和批发零售业的就业者同比也分别减少12.9万人和3.4万人。这些产业的就业人数以同月为基准，也是12年来的最低值。 据分析，随着人口结构发生变化，内需停滞长期化，起到家庭家长作用的40-59岁人群的工作岗位也受到了影响。中央大学经济学部教授李正熙（音）表示：“最近企业的结构调整对象大部分是40-59岁的人。中壮年是家庭费用最高的时期，因此这一代的就业不安势必会导致养老危机。” 此外，中产阶层家庭的闲钱也时隔5年首次低于月均70万韩元。据统计厅数据，去年第四季度（10-12月）收入前40%-60%的第三等级家庭的月均盈余为68.8万韩元，比一年前减少8.8万韩元。这与全体家庭月平均盈余额增加6.5万韩元、连续两个季度同比增加的去年形成鲜明对比。这意味着中产阶层的闲钱唯独减少。盈余额是指家庭收入减去消费支出和税金等非消费支出的金额，相当于家庭使用后剩下的闲钱。

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