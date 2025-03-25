韩国宪法法院驳回对韩德洙的弹劾……“没有积极参与戒严的行为”. March. 25, 2025 07:35. by 金自炫记者、赵权衡记者 zion37@donga.com、buzz@donga.com. 宪法法院驳回了国会对国务总理韩德洙的弹劾。宪法法院认为，在对韩德洙的弹劾理由中，没有任命宪法法院法官确属违宪违法，但不至于罢免职务。 宪法法院24日上午在首尔市钟路区大审判庭进行宣判，作出了上述决定。这距离国会表决通过弹劾案已经87天。8名法官中，文炯培、李美善、金炯枓、郑贞美、金福馨等5名法官提出的驳回意见成为宪法法院的结论“法庭意见”，郑桂仙提出赞成意见，郑亨植、赵汉昌则提出了退回案件的意见。 首先，宪法法院没有认可韩德洙共谋、帮助、默认尹锡悦总统宣布12月3日紧急戒严的弹劾理由。宪法法院表示：“找不到可以认定为赋予宣布紧急戒严的程序正当性而（向尹总统）建议召开国务会议等积极行为的证据或客观资料。” 宪法法院认为，代行总统职权的韩德洙没有任命郑桂仙、赵汉昌、马恩赫三名法官候选人是违宪、违法的。宪法法院指出：“被告负有宪法规定的任命国会选出的3人为法官的具体作为义务。（未任命）违反了这一规定。”不过宪法法院还表示：“没有发现证据或客观资料可以认定拒绝任命是为了使对现任总统进行弹劾审判的宪法法院无力化。不能认为存在将罢免正当化的理由。” 宪法法院没有判断与尹锡悦弹劾审判的关联性备受关注的宣布12月3日紧急戒严的违法性。另外，由于各法官的赞成、驳回等意见尖锐对立，有人预测，案件更加复杂的尹锡悦弹劾案的宣判日程有可能推迟到4月。 宣判后立即恢复职务的韩德洙在对国民谈话中表示：“分裂为极端的社会只会走向不幸，谁都无法实现梦想。恳请朝野两党超越党派的合作，使大韩民国能够克服现在的危机局面，再次向上、向前飞跃。”朝野政党对此反应不一。国民力量党紧急对策委员长权宁世表示：“这是司法部对巨大在野党无理的立法暴举的严重警告。”他强调：“九战九败。这是载入宪政史册的创纪录性失败。”相反，共同民主党代表李在明表示：“对于明显、故意违反组建宪法机构这一宪法义务的行为，作出‘尚未达到弹劾的程度’的判决，我不知道国民是否真的能接受。”

한국어