继韩德洙案、李在明案之后，尹锡悦案宣判也将到来……“应冷静地营造服从判决的氛围”. March. 24, 2025 08:30. by 尹多彬记者、金成模记者、金自炫记者 empty@donga.com、mo@donga.com、zion37@donga.com. 宪法法院24日将对国务总理韩德洙弹劾案作出宣判。接下来的26日，共同民主党代表李在明涉嫌违反公职选举法案将迎来二审判决，还有分析认为，尹锡悦总统弹劾案的宣判最早有可能在本周进行。面对即将成为弹劾政局分水岭的宣判，政界开始露骨地施压，试图影响宪法法院和二审法院。专家们批评称：“哪怕是现在，政界也应冷静地等待裁决，营造服从判决的氛围。” 共同民主党院内代表朴赞大23日召开记者会，敦促宪法法院“立即将25日定为尹总统弹劾案宣判日”。前一天，朴赞大在首尔市景福宫站附近举行的场外集会上高喊8名宪法法官的名字，并表示：“为什么不罢免内乱首脑？”李在明也在同一天的全罗南道潭阳郡守再选举游说中表示：“如果尹总统弹劾被驳回，国家将成为无法天地，将会完蛋。”从24日起到尹锡悦弹劾案宣判为止，共同民主党将在光化门运营帐篷党部。这是共同民主党时隔12年再次设立帐篷党部。 国民力量党院内代表权性东当天召开记者见面会，批评共同民主党“是在威胁和胁迫司法部门”。权性东还表示，“宪法法院应就（弹劾）代行总统职权者的议决法定人数是151席还是200席做出明确裁决。如果回避这个问题，宪法法院将赋予巨大在野党无限制的弹劾执照”，向宪法法院施压。亲尹锡悦派议员参加场外集会，以“宣布与反国家势力开战”等煽动性言论施压要求驳回弹劾。 成均馆大学法学专门研究生院名誉教授郑在晃（音）表示：“政界抛开各自政治利害得失，发出服从宪法机关结论的信息，这是防止国家混乱、引导国民团结的基础。”

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