BTS成员田柾国，在军队服役期间险些被抢走“83亿韩元股份”. March. 24, 2025 08:27. by 崔元英记者 o0@donga.com. 据悉，目前正在服兵役的防弹少年团（BTS）成员JUNG KOOK（原名田柾国•照片）因盗用名义被抢走价值数十亿韩元的Hybe公司股票，被采取了恢复原状的措施。据悉，对于已经卖给第三方的价值约1亿韩元的股票，通过民事诉讼得到了保全。 23日，据JUNG KOOK的所属公司Hybe旗下的BigHit Music透露，JUNG KOOK入伍后的去年1月，自己的3.35万股Hybe股票被某人抢走。如果换算成当时的股价，其规模约为83亿韩元。至今尚未被警方抓获的抢夺犯，涉嫌盗用JUNG KOOK的名义偷偷开设证券账户后，擅自转移JUNG KOOK的Hybe股票。据悉，其中500股被出售给了第三方。 BigHit Music方面表示：“在得知犯罪事实后，立即停止支付给该账户，并采取了恢复原状的措施”，“对于已经（转移给第三方的）金额，已通过诉讼予以返还。”去年3月，JUNG KOOK向首尔西部地方法院提出了以返还该股票为宗旨的民事诉讼，并于上个月被判胜诉。据悉，审判庭认为：“田某只不过是遭受了盗用名义的损失，而从抢夺犯处得到500股Hybe股票的第三方应返还股票。”

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