法院站在ADOR一边，“禁止NewJeans独立活动”. March. 22, 2025 07:20. by 金基润记者、史智媛记者 pep@donga.com. 法院认为，与现所属经纪公司歌谣企划公司ADOR发生专属合约纷争的女团“NewJeans”（新活动名NJZ）不能独自活动。因此，五名成员在上个月申请商标权，以NJZ的名字活动的计划出现了差池。 21日，首尔中央地方法院民事合议50部（首席部长法官金尚勋）接受了ADOR针对NewJeans五名成员提出的“维持经纪公司地位及禁止签订广告合约等”的假处分申请，做出了援引决定。 去年11月，NewJeans五名成员向ADOR方面通报解除专属合约后，表明了将以NJZ的名字活动的立场。理由是“ADOR严重违约”，解除了专属合同。 对此，ADOR在去年12月向法院提起诉讼，要求确认与NewJeans的专属合约仍然有效，称“专属合约有效存在，希望这一点在法律上得到确认”。今年1月，针对五名成员提起的专属合同诉讼一审宣判，还提出了“请阻止在没有得到ADOR允许的情况下独自签订广告合约”为宗旨的假处分申请。 ADOR在判决后表示：“感谢审判庭的明智判决”，“尽快与成员们见面，进行真诚的对话，作为经纪公司，将尽到支援组合今后的活动的责任。” 由于法院的判决，成员们的NJZ活动受到了阻碍。她们原计划23日以NJZ的名义发表新歌，同一天在香港举行的庆典“ComplexCon”上举行新歌舞台。成员方面表示：“尊重法院的判决，但假处分是暂时性的决定”，“将通过提出异议的程序，进一步争论焦点，将如期参加香港活动。”

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