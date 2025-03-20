不予批准医大学生的休学申请，到明天为止全部退回. March. 20, 2025 08:33. by 金敏智记者 minji@donga.com. 设有医学院的韩国国内40所大学的校长们反对政府的医科大学扩招方针，决定在本月21日之前退回罢课1年多的医科大学学生的休学申请。 3月19日，有医学院的40所大学校长的聚会“医科大学先进化校长协会（以下简称‘医总协’）”在当天上午举行了视频座谈会，就包含上述内容的医大教育正常化对策达成了协议。 医总协决定，除《兵役法》规定的入伍或因身体、精神障碍而长期疗养、怀孕、生育、育儿等事由外，一律不予批准休学申请。 此前，政府采纳了校长们的建议，将2026学年度医科大学定员数冻结在扩招之前的水平（3058名），作为前提条件，提出到本月末为止让学生们重返课堂。 校长们计划，如果到本月末为止学生不回来，将按照校规中规定的原则，处理因出席天数不足而产生的F学分，并按照留级及开除学籍等原则进行。教育部于本月7日表示，如果大学对24级和25级学生实施分离教育，将追加实施医师国家考试和专科医生资格考试，之后将毫无差池地进行专科医生名额分配、选拔、修炼，以及取得专科医生资格等事项。另外，教育部当天就部分大学讨论以普通插班入学方式补充因集体休学的医大学生未复课而造成的缺员一事发表立场说，“这是各大学自主决定的事项。”

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