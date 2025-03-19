我们被扭曲的政治. March. 19, 2025 08:39. . “你们被夺走了理所当然的你们的份儿，却不知道气愤，在屈服于不义后也感觉不到羞愧。这样的你们以后长大后创造的世界，想想都觉得可怕！。” 新上任的金老师（崔岷植饰）揭发了考试作弊行为，瞬间推翻了期间建立属于自己的王国、凌驾于孩子们之上的严锡大（洪京仁饰）的独裁统治，并说了这样的话。而且让孩子们一一揭发严锡大犯下的错误。 将李文烈的小说改编成电影的《我们被扭曲的英雄》是一部通过某乡村小学发生的严锡大这一暴力人物的专横行为，对独裁和民主化以及叛变进行政治隐喻的作品。但是，惩戒严锡大的金老师真的实现了革命和民主化吗？不是那样。因为这不是通过孩子们自己的力量，而是借助老师的体罚实现的。 实际上，到了中年，聚集在办丧事的人家家里的孩子们仍然没有什么变化。曾起到严锡大右臂作用的东奎担任出租车司机，仍然虚张声势；虽然是小喽啰，但情况一改变，带头吐露严锡大不正当行为的满顺成为了机会主义者暴发户。当时担任生活部长的孩子成了刑警，甚至还这样嘀咕。“像最近这种时候，应该猛地抓住像严锡大这样的家伙并搞政治…….” 最令人震惊的是，戴着国会议员徽章出现在丧家家里，摆出一副惯于拍马屁的样子的金老师。“变化太大了。出人头地是什么….”满顺对金老师的自言自语让人想起了最近的弹劾政局。年轻时高喊“法律正义”的这些人否定宪法，急于将其正当化。这就是我们被扭曲的政治现实。 “变化太大了。出人头地是什么…”―出自朴钟元《我们被扭曲的英雄》中

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