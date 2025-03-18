研究：“韩国经济活动人口从2030年开始减少……实现增长还需要82万名劳动力”. March. 18, 2025 07:46. by 李文洙记者 doorwater@donga.com. 受老龄化等影响，预计韩国经济活动人口将从2030年开始减少。据推算，到2033年为止，年均经济增长率要维持在1.9%，需要新增的人力达82.1万名。 韩国雇佣情报院17日公开的《2023-2033中长期人力供需展望》显示，2023年至2033年经济活动人口预计将增加24.8万人，萎缩到了过去增幅的十分之一以下。经济活动人口在2003-2013年间增加306.5万名，在2013-2023年间增加309.5万名。预计到2028年，就业者达到2881.3万名的顶点，从翌年减少1.4万名起，将转为减少趋势。2023-2033年间预计就业者增幅为31.2万名，与2013-2023年间增加311.6万名相比，仅为十分之一。 雇佣情报院分析说，要想支持产业研究院提出的长期经济增长预测值（1.9%）目标，到2033年为止，劳动市场还需要增加82.1万名就业者。经济增长率要想达到1.9%，需要2954.9万人，但考虑到老龄化等因素，预计只能供应2872.8万人。 由于老龄化和照顾需求等原因，社会福利和保健业的就业者增加最多；受数字转换等技术革新影响，预计软件开发等方面也会增加。但是，随着网络化和平台化等的推进，零售业、饮食、酒店业、批发及商品中介就业者将减少。另外，专家、白领等高熟练职业群中需要最多的人力，预计单纯劳务职、服务职等中低熟练职业群中也会出现很大不足。 雇佣情报院表示，随着老龄化加剧，产业转换及劳动市场迎来重大的结构性转换期，人力供需方面需要系统性应对。专家们建议，到2033年，15岁以上人口中65岁以上高龄层所占比重将超过30%，因此要鼓励高龄者和女性、青年的雇用，并根据行业和职业制定针对性政策。世宗大学经营学系教授金大钟（音）表示：“经济活动人口减少是结构性问题，为了吸引不足的人力，政府和企业应该共同思考和合作。为了吸引外国留学生和高级人才，应该放宽滞留条件，为引进各产业量身定做的外国人才，制定移民政策等做后盾。”

한국어