“不正义的斗争”，首尔医科大学教授批评专科医生. March. 18, 2025 07:46. by 朴京敏记者 mean@donga.com. 首尔大学医学院和医院的4名教授因反对政府的医大增员方针而离开修炼医院和学校后至今仍未回来的专科医生（实习医生、住院医师）和医科大学学生批评说：“目前的斗争方式和目标既不正义，也不能说服社会。” 首尔大学医学院•医院所属的河恩真、吴周焕、韩世媛、姜熙京（人名音译）教授17日发表了题为《对于主张回归的同事不再是同事的人们，现在是决定的时候了》的声明。他们对自己的学生专科医生和医大学生们说：“在没有改善医疗系统的路线图和有说服力的对策的情况下度过了1年。只有躺平和没有对策的反对”，“应该选择是继续赞同这种斗争方式，还是发出正确的声音。应该对相关选择负责。” 教授们在反问“真正的受害者是谁”后表示：“辞职和休学是大家自己选择的事情。不是真正的受害者”，“真正的受害者难道不是过去一年里被冷落、没有得到治疗的患者吗？”他们特别针对掌握医政矛盾钥匙的专科医生表示，“仅凭医师执照就想得到专家待遇的样子也太傲慢了。”河教授等表示：“我们是韩国社会得到最切实经济保障的职业群之一”，“但是主张专科医生的修炼过程是‘剥削’，果真是可以得到社会共鸣的主张吗？” 教授们就医师执照介绍说，“社会赋予了我们进行垄断性医疗行为的权限。”但是他们同时也表示：“如果像现在这样不履行医生的责任或持续进行引起社会混乱的行动，被扣上破坏系统的帽子，社会最终将不可避免地将其垄断权限委任给其他职业。”教授们表示，不仅是政府，医生们也有责任。他们表示：“是与政府不同，以尽职尽责的专家形象引领改革，还是被打上继续妨碍的捣乱者的烙印，失去垄断权而被淘汰，现在大家应该做出决定。” 另外，医疗界团体对要求医大学生在本月末之前重返学校的政府和大学校长、医大校长表示，“施压和怀柔无法实现教育正常化。”医大教授团体—全国医科大学教授协议会（全医教协）在《致医大校长的文章》中主张：“教育部和部分医大校长在反对医大学生的集体休学申请的同时，也提出了开除的可能性”，“教授们应该在原则和常识内最大限度地保护学生的学习权。” 医疗界元老团体“大韩民国医学翰林院”就政府以明年医科大学3058名招生人员为前提条件，施压要求医大学生到本月末为止重返校园一事表示：“政府以学生重返校园为条件，对学生施加各种不利和时限性压力的态度令人吃惊”，“对于因强行推进政策而引发巨大社会混乱的政策立案者，应首先进行彻底的调查和责任追究。”

한국어