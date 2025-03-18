“人口悬崖”地方自治团体“希望引进海外难民”. March. 18, 2025 07:46. by 英阳=明敏俊记者 mmj86@donga.com. 庆尚北道英阳郡与联合国难民机构（UNHCR）合作，正在推进今年内引进40多名缅甸难民的方案。决定在军队内废校用地等建设定居设施。英阳郡决定引进被视为回避设施的难民定居设施的理由是，该郡是内陆人口最少的。英阳郡人口为1.5328万名（以2024年为准），在全国229个地方自治团体中，除岛屿以外人口最少。军方相关人士表示：“即使是40名的人口流入也是流入”，“今后将根据结果扩大收容规模。” 面临人口悬崖危机的地方自治团体正在积极引进过去不愿设置的回避设施。因为，在人口持续减少的情况下，很难引进有收益性的设施，而且现有设施也变得空洞化。也就是说，如果引进回避设施，生活人口增加，就会对地区经济有所帮助，而且滞留人口也会增加。 英阳郡17日表示：“将推进难民重新定居示范事业，安置40多名缅甸难民，并支援居住、教育、工作岗位等。”2021年2月，缅甸军方发动政变夺取政权，政治动荡和内战长期化，造成数百万难民。大部分难民逃到了邻国，但生活非常困难。对此，联合国难民机构正在帮助这些难民在其他国家稳定地重新定居。 除英阳郡外，其他人口减少地区也开始引进监狱、火葬场、废弃物焚烧场等各种回避设施。庆北青松郡为设立女子监狱，正在说服法务部。申办回避设施时，政府会给予支援金和居民便利设施等多种优惠，因此地区之间甚至展开了申办竞争。庆北永川市、尚州市和大邱军威郡参与了大邱市中心内的军队迁移事业，庆南居昌郡为了申办火葬场，有9个村庄展开了竞争。 从政府的立场来看，可以在无矛盾的情况下建设必要的设施，而地方自治团体则可以获得人口增加和各种奖励的优惠，因此被评价为“双赢”。但也有人提议应该慎重。首尔大学行政研究生院教授洪俊亨（音）表示：“申办前要充分达成居民们的协议，设施建成后也要持续监测居民和设施相关反应”，“为了让居民感受到优惠，需要持续的管理，政府也不能只交给地方自治团体，而是应该参与协调过程或提供回避设施相关优惠。”

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