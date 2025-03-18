延坪海战英雄夫人的呐喊. March. 18, 2025 07:46. . 第二次延坪海战的英雄韩相国上士的夫人金汉娜在国会前开始了孤独的示威。示威的目的是恢复军队加分。26年前，适用于公务员考试和公共企业招聘考试的军队加分因违反男女平等原则被判违宪。对于参加针孔般招聘考试的女性和未服兵役的人来说，可能会有这种感受。但即便如此，为什么不能认为废除军队加分是更大的歧视和不负责任呢？ 首先，军队加分对象不是男性，而是服兵役者。如果说是大部分男性都能得到优惠，那么军队也可以增加女性人力采用。如果适用于公务员考试的军队加分也存在问题，可以把军队经历认定为社会经历。也有保障多种特殊性的方案，而不是一次性加分。学校和企业需要根据特性自由赋予军队服役补偿分的文化。 如果进行这种尝试，又有人会提出公正性。韩国社会陷入了奇怪的公正性逻辑。虽然近来世道就是这样，但是通过集体、统一化的逻辑，将表面上的小差异变成更大的、看不见的歧视。 具体的方法固然需要专门的研究，但在这里想说的是废除加分带来的轻军风气。本来就有越来越多的年轻人把服兵役比喻为强制奴隶生活，废除军队加分对此做出了看得见的贡献。虽说实行了这样那样的弥补之策，但也得有看得见的制度。在应对把服兵役奴隶化看待的风气方面，缺乏堂堂正正、具体的努力。 士兵们牺牲自己保护着国民的生命和生活。提高士兵工资、改善士兵福利，也无法补偿关键时期献身国防的时间。而且都是母亲的儿子。国家应该正当补偿军队服役的主张，怎么会是特定性别的问题、歧视的问题呢?

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